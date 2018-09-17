Ось чому чоловіки усе частіше лягають під скальпель пластичних хірургів

Число чоловіків, котрі зробили пластичну операцію, з кожним роком росте все швидше. Тільки за минулий рік хірурги провели понад 1,3 мільйона косметичних процедур, що свідчить про ріст на 29% з 2000 року.

За словами пластичного хірурга Дугласа Стайнбреха, котрий оперує в США близько 260 пацієнтів-чоловіків на рік, суттєва цікавить чоловіків у пластиці повернулася у 2014 році. Тоді число його клієнтів-чоловіків уперше перевищило число жінок, хоча статистика завжди була зворотною. Клієнти до Стайнбреха прилітають зі всього світу – зі Сінгапуру, Гонконгу, Парижу та інших міст.

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Лікар зазначає, що серед причин, які змушують чоловіків лягати під ніж, важливу роль відіграють соцмережі. Тепер люди виставляють на загальний огляд усе своє життя і, звичайно ж, хочуть, щоб це була найбільш приваблива їх сторона. Також на вибір чоловіків впливає популярність образів супергероїв. Промовисте підборіддя, рельєфні вилиці – очікування від ідеальної зовнішності формуються в ключі персонажів Marvel.

Чоловіки усе частіше лягають під ніж задля краси / Bust.Doctor

У цілому, на думку хірурга, в суспільстві вже нормально ставляться до бажання чоловіка виглядати краще. Турботу про власну зовнішність вже не пов'язують з втратою мужності.

"Раніше були упередження стосовно цього. Тепер же в Instagram спокійно викладають фото з операційної. Думаю, що, можливо, упередження все ще лишилися, але зараз усі настільки зайняті собою, що мало кого це хвилює. Люди надто зайняті думками про себе", – вважає хірург.

5 типів чоловіків, які роблять пластику

Хірург виділяє п'ять основних типажів серед своїх клієнтів чоловічої статі. Перший – молоді люди, в професії яких важлива зовнішність, тобто актори чи моделі. Природа вже нагородила їх привабливістю, проте вони хочуть підкоригувати кілька незначних деталей.

Другий тип клієнтів – невтомні бодібілдери, які хочуть добитися ідеальної фігури за допомогою імплантів.

Крім того, до послуг пластичної хірургії звертаються "батьки-спортсмени". Як правило, на третьому десятку вони приділяли час спорту і підтримували своє тіло у формі, але потім на перший план вийшла кар'єра, сім'я, і ​​тоді з'явилися жирові відкладення на талії.

Також хірурги допомагають чоловікам, котрі різко втратили велику вагу. Для них важливо прибрати обвислі шкіру і залишки жиру, щоб створити привабливий торс.

П'ятий тип клієнтів – керівники компаній, який хочуть виглядати молодшими та керувати фірмою ще 20 років. Їм корегують шийну зону, піднімають повіки і працюють над тілом.

За словами доктора Стайнбреха, не завжди чоловіки лягають під ніж за власним бажанням. Іноді їм кажуть в компанії, що у них немає нових ідей нібито через те, що вони вже не такі молоді, і ті йдуть на операцію, щоб зберегти авторитет.

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