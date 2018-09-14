На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді
-
- 73
Які речі з легендарної епохи 90-х років зараз у тренді – читайте у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для чоловіків, які цікавляться модою та стилем, хотіли б виглядати краще або дізнаватися щось нове.
Бути іконою стилю у 90-ті було непросто. Бути просто модним – недостатньо, потрібно було бути крутим. Легендарний стиль 90-х був унікальним своїми модними тенденціями, які сьогодні викликають ностальгійну посмішку.
Це цікаво: Як чоловікам виглядати доглянуто, стильно і дорого: дієві правила
Прагнення виглядати круто і носити все імпортне, при цьому відчувати себе комфортно і практично, було запозичене з Заходу. І хоч досі немає назви цьому стилю, ми впізнаємо його ознаки із тисячі.
Основні напрямки стилю 90-х років
Стиль “великої людини”. Головним “обличчям” епохи став дизайнерський будинок Versace, який в 1992 році представив нову колекцію – малинові піджаки і сірі штани. Важливими деталями образу бізнесмена 90-х були наручний електронний годинник “Montana” і великий золотий ланцюжок на шиї.
Для “серйозних пацанів”. Якщо зараз чоловіки сприймають відвідування тренажерного залу як невід'ємний елемент здорового способу життя, то в ті часи регулярні візити в “качалку” були чимось на зразок одного із способів боротьби за виживання. Спортивні костюми Adidas разом з кросівками стали важливою частиною гардеробу спортивних хлопців.
У холодну пору молодики одягалися в пуховики, які, на відміну від сучасних зимових нарядів, були неймовірно товстими, важкими і незручними. Ну а навесні і восени “пацани” щосили хизувалися в шкіряних куртках, які поєднували все ж з тими тренувальними костюми з білими лампасами.
Гардероб дрібних підприємців. Дрібних торговців іноземними речами відразу було видно – надягали вони на себе все “стильне”, щоб показати, чим багаті. Це і джинси, і бейсболки з вишивкою “USA California”, і кросівки з яскравими шнурками, і светри “BOYS”. Особливим криком моди була куртка “Chicago Bulls”, яка була двосторонньою, що дозволяло відчути себе в новому образі за ті ж гроші, просто вивернувши річ навиворіт.
Бунтарський дух. Юні люди активно наслідували в манері одягатися Віктору Цою, хлопцям з “Sex Pistols”, вибриваючи ірокези і носячи проклепані косухи з рваними майками, Курту Кобейну з його грубими черевиками, м'ятою сорочкою і довгим скуйовдженим волоссям, темношкірим хуліганам з дредами в широченних штанах- “трубах”.
ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді
Джинсова куртка. 1990-ті стали справжнім піком популярності деніму, з якого виготовляли найширший спектр предметів гардероба: штани, шорти, спідниці, сукні, сумки та інше. Але головним must-have завжди вважалася куртка-джинсовка. Сьогодні користуються популярністю джинсовки-oversize. Характерний блакитний відтінок, нашивки і принти – все це допомагає якнайкраще відтворити стиль культової епохи.
Поясні сумки або "бананки". Цей аксесуар є одним з найпопулярніших вже протягом декількох останніх сезонів. Цікаво, що навіть в 1990-их вони не були настільки популярними. Сьогодні ж популярні замшеві, шкіряні, тканинні моделі.
Комбінезони. Найяскравіший приклад моди 90-х – комбінезони. Якщо в той час в тренді були вільні джинсові варіанти, то сьогодні популярні як вільні моделі, так і завужені.
Куртки-вітрівки. Вітрівки, що вважалися частиною спортивного костюма в 1990-ті, сьогодні переживають друге народження. Це дуже універсальна річ, яку можна носити як з джинсами, так і з більш класичними штанами, наприклад, з чіносами.
Кепки і бейсболки. Бейсболки знову в тренді ось уже кілька сезонів. Такий аксесуар легко поєднувати майже з будь-яким стилем.
Читайте також: Гід по стилю: модні терміни, які має знати кожен
-
16:51Названа одна з найбільш корисних ягід для печінки
-
16:42Brexit завадить британським водіям їздити Європою
-
16:20Як варити рис − головні правила і секрети
-
16:13Альф не оцінив би: у США пропонують заборонити їсти котів і собак
-
15:56Google розповів, кого найбільше хвилюють зміни клімату
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:42Чи насправді корисно медитувати: пояснення від Супрун
-
15:23Подруга випадково розсекретила ім'я сина Тарабарової
-
15:13Названо головних ворогів чоловічої потенції
-
14:54Meizu Bar 01: аксесуар, який зробить будь-які навушники безпровідними
-
14:41Олександр Пономарьов – Неймовірна: романтичний кліп і текст пісні
-
14:20Зінченко забив шедевральний гол на тренуванні
-
14:00Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді
-
13:49Євробачення 2019: стало відомо, де і коли пройде конкурс
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
13:23Google-карти познущалися над закоханою парочкою
-
13:12Дощі та тепло: погода в Україні на вихідних
-
12:56Хто стане першим туристом, який полетить навколо Місяця
-
12:44Wara Art Festival у Японії: скульптури з соломи, які здивують
-
12:2624 джек-поти: хакер зламав онлайн-казино
-
12:155 нових книг, які допоможуть знайти своє "я"
-
11:50Фотограф показав особливу красу Японії: захопливі кадри
-
11:20ВВ – Кобіта: запальний кліп з львівськими дівчатами і текст пісні
-
10:51Ідеальна пара: Брітні Спірс показала фото з коханим
-
10:23Фуд-стиліст створює веселих сендвіч-монстрів: яскраві фото
-
16:20Як варити рис − головні правила і секрети
-
14:00Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді
-
12:155 нових книг, які допоможуть знайти своє "я"
-
11:20ВВ – Кобіта: запальний кліп з львівськими дівчатами і текст пісні
-
08:52Рятувальники попередили про погіршення погоди
- 13 вересня
-
21:54Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 16 серію
-
18:22Науковці назвали ще один фактор глобального потепління
-
15:15Forbes назвав найбільш високооплачуваного репера
-
12:35П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
-
10:35Катери Island: які судна Штати передадуть Україні
-
07:00Привітання з Днем програміста в Україні – прикольні побажання зі святом
- 12 вересня
-
20:43Нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max від Apple: характеристики
-
17:00Дівчина тижня. Еліна Світоліна – нова суперзірка в українському спорті
-
15:16Баффі – переможниця вампірів: як змінилися актори серіалу
-
12:52Джамала – Крила: потужний кліп і текст пісні
-
10:22Модель XL 2 сезон 2 випуск: хто пройшов у шоу
-
07:14Від чого краще відмовитись на сніданок
- 11 вересня
-
21:50Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 14 серію
-
20:00Приємна музика на будильник, яка збадьорить
-
15:24До України приїде робот Софія
-
12:00Як вибрати праску: потужність, паровий удар і покриття підошви
-
09:53У NASA показали шторм біля США: відео з космосу
-
07:55Ці ранкові звички заважають схуднути
- 10 вересня
-
22:00Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 13 серію
-
20:50Сила паспорта: Україна посіла 24 місце у світовому рейтингу