Гід по стилю: ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді

Які речі з легендарної епохи 90-х років зараз у тренді – читайте у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні поради для чоловіків, які цікавляться модою та стилем, хотіли б виглядати краще або дізнаватися щось нове.

Бути іконою стилю у 90-ті було непросто. Бути просто модним – недостатньо, потрібно було бути крутим. Легендарний стиль 90-х був унікальним своїми модними тенденціями, які сьогодні викликають ностальгійну посмішку.

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Прагнення виглядати круто і носити все імпортне, при цьому відчувати себе комфортно і практично, було запозичене з Заходу. І хоч досі немає назви цьому стилю, ми впізнаємо його ознаки із тисячі.

Основні напрямки стилю 90-х років

Стиль “великої людини”. Головним “обличчям” епохи став дизайнерський будинок Versace, який в 1992 році представив нову колекцію – малинові піджаки і сірі штани. Важливими деталями образу бізнесмена 90-х були наручний електронний годинник “Montana” і великий золотий ланцюжок на шиї.

Для “серйозних пацанів”. Якщо зараз чоловіки сприймають відвідування тренажерного залу як невід'ємний елемент здорового способу життя, то в ті часи регулярні візити в “качалку” були чимось на зразок одного із способів боротьби за виживання. Спортивні костюми Adidas разом з кросівками стали важливою частиною гардеробу спортивних хлопців.

У холодну пору молодики одягалися в пуховики, які, на відміну від сучасних зимових нарядів, були неймовірно товстими, важкими і незручними. Ну а навесні і восени “пацани” щосили хизувалися в шкіряних куртках, які поєднували все ж з тими тренувальними костюми з білими лампасами.

Гардероб дрібних підприємців. Дрібних торговців іноземними речами відразу було видно – надягали вони на себе все “стильне”, щоб показати, чим багаті. Це і джинси, і бейсболки з вишивкою “USA California”, і кросівки з яскравими шнурками, і светри “BOYS”. Особливим криком моди була куртка “Chicago Bulls”, яка була двосторонньою, що дозволяло відчути себе в новому образі за ті ж гроші, просто вивернувши річ навиворіт.

Бунтарський дух. Юні люди активно наслідували в манері одягатися Віктору Цою, хлопцям з “Sex Pistols”, вибриваючи ірокези і носячи проклепані косухи з рваними майками, Курту Кобейну з його грубими черевиками, м'ятою сорочкою і довгим скуйовдженим волоссям, темношкірим хуліганам з дредами в широченних штанах- “трубах”.

ТОП-5 культових речей з 90-х, які зараз у тренді

Джинсова куртка. 1990-ті стали справжнім піком популярності деніму, з якого виготовляли найширший спектр предметів гардероба: штани, шорти, спідниці, сукні, сумки та інше. Але головним must-have завжди вважалася куртка-джинсовка. Сьогодні користуються популярністю джинсовки-oversize. Характерний блакитний відтінок, нашивки і принти – все це допомагає якнайкраще відтворити стиль культової епохи.

Поясні сумки або "бананки". Цей аксесуар є одним з найпопулярніших вже протягом декількох останніх сезонів. Цікаво, що навіть в 1990-их вони не були настільки популярними. Сьогодні ж популярні замшеві, шкіряні, тканинні моделі.

Комбінезони. Найяскравіший приклад моди 90-х – комбінезони. Якщо в той час в тренді були вільні джинсові варіанти, то сьогодні популярні як вільні моделі, так і завужені.

Куртки-вітрівки. Вітрівки, що вважалися частиною спортивного костюма в 1990-ті, сьогодні переживають друге народження. Це дуже універсальна річ, яку можна носити як з джинсами, так і з більш класичними штанами, наприклад, з чіносами.

Кепки і бейсболки. Бейсболки знову в тренді ось уже кілька сезонів. Такий аксесуар легко поєднувати майже з будь-яким стилем.

Кепки у чоловічому гардеробі

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