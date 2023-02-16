Бенксі показав новий стрит-арт до Дня всіх закоханих – дещо страхітливо

Робота називається Valentine’s Day mascara. Вона присвячені темі домашнього насильства.

Нове графіті художник показав на своїй сторінці в Instagram.

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Робота, яку Бенксі підписав "Туш до дня святого Валентина", з’явилася в приморському містечку Маргейт, США, в ніч на неділю перед Днем Святого Валентина. На ній зображено обличчя жінки, в якої синець під оком та не вистачає зуба.

Жінка – домогосподарка 1950-х років: зодягнута в сукню в клітинку, фартух та жовті гумові рукавиці. Намальована жінка стоїть над справжньою старою морозильною камерою, яку хтось залишив посеред вулиці, а Бенксі створив навколо неї свій малюнок. З морозилки стирчать ноги намальованого чоловіка.

Нещодавно стало також відомо, що місцева влада прибрала морозилку. Оскільки графіті з'явилося на стіні приватної власності, а морозильна камера лежала просто на вулиці, у громадському просторі, її забрали з міркувань безпеки.

Морозилка зараз знаходиться на зберіганні та буде повернена, коли стане безпечною для населення", – повідомили представники влади та пообіцяли зв’язатися з власником нерухомості для обговорення варіантів збереження роботи Бенксі.

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