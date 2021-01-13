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Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником

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фільмографія Орландо Блум - фото 1
фільмографія Орландо Блум

13 січня Орландо Блум відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 44 роки. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми з Блумом, які зробили його знаменитим та популярним серед глядачів культових фільмів.

Відступник

  • Оригінальна назва: Romans
  • Жанр: драма
  • Рік: 2017
  • Країна: Велика Британія
  • Тривалість: 91 хв
  • Режисер: Людвіг Шаммасян, Пол Шаммасян

Сюжет. Малкі – працьовитий чоловік середнього віку. Але він страждає від невпевненості та психологічних проблем. У молодому віці він зазнав сексуальних нападів від священника, якому довіряв і на якого розраховував. Він стикається з цим знову і знову. Зараз він бореться з демонами свого минулого.

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Шанхайський перевізник

  • Оригінальна назва: S.M.A.R.T. Chase
  • Жанр: бойовик, кримінальний, пригодницький
  • Рік: 2017
  • Країна: КНР
  • Тривалість: 95 хв
  • Режисер: Чарлз Мартін

Сюжет. Один таємний агент приватної охорони повинен супроводити цінну китайську старовину з Шанхаю, але дорогою потрапляє у небезпечну засідку.

Троя

  • Оригінальна назва: Troy
  • Жанр: бойовик, історія, мелодрама
  • Рік: 2004
  • Країна: США, Мальта, Велика Британія
  • Тривалість: 163 хв
  • Режисер: Вольфганг Петерсен

Сюжет. Це екранізація великого епосу Гомера. Фільм прослідковує напад на Трою з боку об'єднаних грецьких військ і веде хроніку про долі залучених людей.

Володар перснів: Повернення короля

  • Оригінальна назва: The Lord of the Rings: The Return of the King
  • Жанр: фентезі, пригоди
  • Рік: 2003
  • Країна: Нова Зеландія, США
  • Тривалість: 263 хв
  • Режисер: Пітер Джексон

Сюжет. Колишнє Братство Кільця готується до фінальної битви за Середзем'я, тоді як Фродо і Сем підходять до гори Дум, щоб знищити Єдине Кільце.

Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"

  • Оригінальна назва: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
  • Жанр: бойовик, комедія, пригоди, фантастика
  • Рік: 2003
  • Країна: США
  • Тривалість: 143 хв
  • Режисер: Гор Вербінскі

Сюжет. Коваль Уілл Тернер об'єднується з ексцентричним піратом – "капітаном" Джеком Горобцем. Їх мета – врятувати дочку губернатора від колишніх піратських союзників Джека, які зараз вже не люди, а нежиті.

До теми: Ностальгійні серіали, які варто передивитись на карантині

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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