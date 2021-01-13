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Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником
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13 січня Орландо Блум відзначає День народження! Цьогоріч акторові виповнюється 44 роки. З цієї нагоди підготували для вас найкращі фільми з Блумом, які зробили його знаменитим та популярним серед глядачів культових фільмів.
Відступник
- Оригінальна назва: Romans
- Жанр: драма
- Рік: 2017
- Країна: Велика Британія
- Тривалість: 91 хв
- Режисер: Людвіг Шаммасян, Пол Шаммасян
Сюжет. Малкі – працьовитий чоловік середнього віку. Але він страждає від невпевненості та психологічних проблем. У молодому віці він зазнав сексуальних нападів від священника, якому довіряв і на якого розраховував. Він стикається з цим знову і знову. Зараз він бореться з демонами свого минулого.
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Шанхайський перевізник
- Оригінальна назва: S.M.A.R.T. Chase
- Жанр: бойовик, кримінальний, пригодницький
- Рік: 2017
- Країна: КНР
- Тривалість: 95 хв
- Режисер: Чарлз Мартін
Сюжет. Один таємний агент приватної охорони повинен супроводити цінну китайську старовину з Шанхаю, але дорогою потрапляє у небезпечну засідку.
Троя
- Оригінальна назва: Troy
- Жанр: бойовик, історія, мелодрама
- Рік: 2004
- Країна: США, Мальта, Велика Британія
- Тривалість: 163 хв
- Режисер: Вольфганг Петерсен
Сюжет. Це екранізація великого епосу Гомера. Фільм прослідковує напад на Трою з боку об'єднаних грецьких військ і веде хроніку про долі залучених людей.
Володар перснів: Повернення короля
- Оригінальна назва: The Lord of the Rings: The Return of the King
- Жанр: фентезі, пригоди
- Рік: 2003
- Країна: Нова Зеландія, США
- Тривалість: 263 хв
- Режисер: Пітер Джексон
Сюжет. Колишнє Братство Кільця готується до фінальної битви за Середзем'я, тоді як Фродо і Сем підходять до гори Дум, щоб знищити Єдине Кільце.
Пірати Карибського моря: Прокляття "Чорної перлини"
- Оригінальна назва: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
- Жанр: бойовик, комедія, пригоди, фантастика
- Рік: 2003
- Країна: США
- Тривалість: 143 хв
- Режисер: Гор Вербінскі
Сюжет. Коваль Уілл Тернер об'єднується з ексцентричним піратом – "капітаном" Джеком Горобцем. Їх мета – врятувати дочку губернатора від колишніх піратських союзників Джека, які зараз вже не люди, а нежиті.
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