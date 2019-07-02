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Оригінальну плівку з висадкою людини на Місяць продадуть на аукціоні
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Стрічку, на якій відображені перші кроки людини на Місяці, виставлять на аукціон у США. Продавати архівні записи буде не NASA, а колишній стажист агентства, який заволодів матеріалом.
Річ у тім, що у 1976 році NASA виставило на державний аукціон купу застарілих кіноплівок, частину яких придбав стажист-механік. Серед непотрібних бобін випадково опинилися оригінальні кадри місії "Аполлон-11".
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Покупка обійшлася стажисту у 218 доларів. За ці гроші він отримав 1150 бобін з кіноплівкою. Більшість з них механік продав телеканалам для перезапису, але три екземпляри з позначкою Apollo 11 EVA він залишив собі.
Як з'ясувалося, на одній з них були записані перші кроки Ніла Армстронга на Місяці. Експертиза підтвердила, що це єдиний оригінальний запис висадки, що дійшов до нас у цілості. На запис також потрапила знаменита фраза Ніла Армстронга: "Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства".
Власник записів Гері Джордж якому тепер 65 років, розповів, що поняття не мав про вміст своєї колекції – орієнтувався він тільки по маркуваннях NASA.
Тепер Джордж розраховує продати всі три стрічки на аукціоні в Нью-Йорку. Очікується, що за них дадуть від одного до двох мільйонів доларів.
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