Оригінальну плівку з висадкою людини на Місяць продадуть на аукціоні

Стрічку, на якій відображені перші кроки людини на Місяці, виставлять на аукціон у США. Продавати архівні записи буде не NASA, а колишній стажист агентства, який заволодів матеріалом.

Річ у тім, що у 1976 році NASA виставило на державний аукціон купу застарілих кіноплівок, частину яких придбав стажист-механік. Серед непотрібних бобін випадково опинилися оригінальні кадри місії "Аполлон-11".

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Покупка обійшлася стажисту у 218 доларів. За ці гроші він отримав 1150 бобін з кіноплівкою. Більшість з них механік продав телеканалам для перезапису, але три екземпляри з позначкою Apollo 11 EVA він залишив собі.

Як з'ясувалося, на одній з них були записані перші кроки Ніла Армстронга на Місяці. Експертиза підтвердила, що це єдиний оригінальний запис висадки, що дійшов до нас у цілості. На запис також потрапила знаменита фраза Ніла Армстронга: "Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства".

Плівки продадуть за шалені гроші

Власник записів Гері Джордж якому тепер 65 років, розповів, що поняття не мав про вміст своєї колекції – орієнтувався він тільки по маркуваннях NASA.

Тепер Джордж розраховує продати всі три стрічки на аукціоні в Нью-Йорку. Очікується, що за них дадуть від одного до двох мільйонів доларів.

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