Оригінальний номер телефону продали в Китаї за 300 тисяч доларів

У Китаї суд Пекіна провів онлайн-аукціон, на якому розіграв щасливий телефонний номер, вилучений у попереднього абонента. На торгах за право отримати номер боролися понад п'ять тисяч осіб.

Номер цікавий тим, що закінчується на п'ять вісімок.. Учасник аукціону віддав за нього 2,25 мільйона юанів (324 тисячі доларів). Цифра вісім у Китаї вважається щасливою, у мандаринській говірці вона є омонімом слова "процвітання".

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Тепер у щасливого переможця є 10 днів, щоб сплатити лот.

Аукціон викликав ажіотаж у жителів Піднебесної. Попри те, що участь коштувало 400 юанів, поборотися за щасливий номер зареєструвалися понад п'ять тисяч осіб.

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