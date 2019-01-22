Оригінальна і смачна вечеря: простий рецепт пасти з качкою конфі

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Іноді, щоденне меню починає набридати і гурманська душа просить потішити себе чимось незвичайним і смачним, ситним і апетитним. Для такого випадку відмінно підійде рецепт пасти з качкою конфі від фуд-блогера Тетяни Кир'янової, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Качка конфі – класика французької кухні. В цьому рецепті використовується качина ніжка, вагою близько 250 г, приготована за особливою технологією.

Складові:

качина ніжка конфі – 1 шт;

стебло селери – 1 шт;

морква – 1 шт;

цибулина – 1 шт;

томатне пюре – 1 ст.л;

французька гірчиця – 1 ст.л;

твердий сир – 50 г;

паста – 150 г.

Спосіб приготування:

Насамперед потрібно помити овочі, почистити їх і дрібно нарізати. Після цього пасту відварити відповідно до інструкції, але на 1 хвилину менше визначеного часу. Паралельно можна м'ясо розігріти на сухій сковороді, коли жир розтопиться – дістати ніжку, а жир, що залишився не виливати, а обсмажити на ньому овочі впродовж 5-7 хвилин.

Додати до овочів м'ясо, відварену пасту, гірчицю і трохи води (близько 50-70 мл), посолити, поперчити за смаком. Накрити кришкою і тушкувати 30 хвилин на маленькому вогні. Додати тертий сир і перемішати.

При подачі на стіл посипати тертим сиром і прикрасити гілочками чебрецю.

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