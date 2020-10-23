Канадійка з похмілля замовила гамбургер без нічого – навіть без булочок: ось що привезли

У мешканки Канади Кейт Пул був дуже веселий вечір, тому вранці у неї було похмілля. А найкращі ліки проти нього – гамбургер з McDonald's, вирішила вона. Але дівчина захопилася прибирати інгредієнти з замовлення.

Так, чоловік Кейт Пул, який також провів весело вечір напередодні, розповів у своєму Instagram, що його кохана з тієї категорії людей, які постійно щось прибирають зі складу свого бургера – на зразок огірків чи цибулі.

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Але, здається, цього разу вона взялася за це з явним завзяттям. Або вечір був настільки веселим. Загалом, Кейт замовила гамбургер, що складається з одного кетчупу – без булочок, гірчиці, цибулі, огірків і котлети.

Що замовила – то і отримала: кур'єр приніс їм два пакетики кетчупу за ціною повного бургера.

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