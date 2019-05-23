Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло

Знайти житло у Львові – задача не з простих, але цілком реальна до виконання. Втім, для цього потрібно буде не один день провести в усіляких групах, телефонувати по два десятки разів, а також переглядати сотні фотографій, які надходять від маклерів. Стоп! А що, без них ніяк? Спробуймо розібратися.

Пропозицій квартир у Львові безліч, але це зовсім не означає, що знайти ідеальне для себе житло надзвичайно просто. Ви не повірите, але не лише у вас є вимоги до потенційного помешкання, а й у потенційного орендодавці вже є вимоги до вас. І деякі із них відверто безглузді.

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Без шкідливих тварин і домашніх звичок

Якщо ви звернете увагу на більшість оголошень, то зауважите у них певну закономірність. Практично у кожному ви прочитаєте, що у "новеньку квартиру" зась вселятися з, до прикладу, котом, дитиною, кобітою тощо. І байдуже, що ви оплачуєте за проживання у квартирі. І байдуже, що меблі уже на ладан дихають. І байдуже, що в оселі пахне так, ніби там жила божевільна Елеонора Абернаті з "Сімпсонів". Ніяких тварин, так ніяких тварин.

Утім, ці побажання орендодавців ще можна зрозуміти. Що ж робити з тими, хто в оголошенні вказує, що вага потенційного орендаря не має перевищувати 60 кілограмів?

Але ви теж не забувайте, що кожен галицький господар довіряє вам найсокровенніше – свої дорогоцінні квадратні метри, які ще пахнуть улюбленою бабусею Австрією. Гаразд, ну майже всі ;)

Але щось я перейшов на лірику. То, чи можна знайти квартиру самостійно. Отак без реєстрації, смс, маклерів і Божої помочі?

Як знайти квартиру без маклера?

НІЯК! За понад 7 років катання межи квартир я збагнув, що шукати помешкання, не використовуючи послуг посередників, – задача не з простих. По-перше, такі пошуки можуть затягнутися на місяці, а я більш ніж упевнений, що у вас немає такого кавалку часу. По-друге, квартири без маклерів розбираються як гарячі пиріжки, а це означає, що шанси у вас просто мізерні, адже таких "охочих", як і ви – безліч. По-третє, орендодавці не хочуть самостійно займатися пошуком потенційних орендарів, та й часу на це у них просто немає. На жаль, з цим усім потрібно змиритися.

Якщо ви не поспішаєте – кидайте оголошення в усілякі групи тощо, але будьте готові, що вам будуть надокучати маклери, пропонуючи свої послуги.

Окей, Гугл! Маклери, так маклери...

Гаразд, уявимо, що ви таки погодилися на пошуки квартири за допомогою маклера, то що помешкання знайдеться за 5 хвилин? А от і ні, адже робота маклера – здати вам те, що не здається уже місяцями.

Заїхали ми на оглядини дуже гарної квартири біля Оперного театру. Реально дуже крута, але більше скидається на подобове житло: холодильник куций, у якому можна хіба пиво і закуску тримати, балкона нема (замість нього широкі підвіконня, аби слухати вуличних музик), білизну сушити можна у ванній, але чи висохне вона там – питання риторичне.

Часто фото квартир відрізняються від того, що ви побачите на власні очі

Так, гарна квартира... але ми не можемо її здати уже два місяці. За останній час в орендарів зросли вимоги до житла, яке здається. Їм потрібно не лише ліжко, холодильник, телевізор і пральну машину, а ще й постільну білизну та навіть посуд. Були перед вами люди, які відмовилися, бо тут немає ложок і чашок, – скаржився маклер.

В таку легенду не вельми віриш, але то вже таке. Кожен складає байки в міру своїх фантазійних можливостей.

Максимальна секретність – задача справжнього маклера, який боїться, що конкуренти відберуть у нього клієнта. Якщо в оголошенні було вказано, що квартира розташована біля пам'ятника письменнику Адамові Міцкевичу, то ми аж ніяк не сподівалися, що насправді вона – біля Оперного.

До слова, саме при огляді цієї квартири я усвідомив, що акцент зробив саме на наявності свого пухнастого друга (читайте Сатани, бо інакше складно пояснити стільки відмов), а не зауважив, що маю ще пральну машину та холодильник. Так, за 7 років довелося назбирати трохи свого краму, адже не всі орендодавці турбуються про тих, хто справно оплачує проживання в їхніх "царських ложах".

Ваша задача під час співпраці з маклером зосередитися саме на тому, що ви шукаєте, де ви хочете жити та які є нюанси. До прикладу, наявність великої побутової техніки, як з'ясувалося нещодавно, – проблема не менша, ніж кіт. Квартири обладнані, а ті, що не обладнані, виглядають препаскудно або ж обійдуться у дві зарплати. Нахіба платити стільки за місце, в якому ви проводите по 10 годин на добу?..

Як співпрацювати з маклером?

Ніколи не пишіть. Як показує практика, маклери залюбки віддають перевагу телефонним дзвінкам, а от моніторити всі соцмережі вони просто не встигають. Якщо хочете "спіймати" ідеальне житло – не лінуйтесь дзвонити.

Встановіть Viber, якщо його у вас ще немає. Саме в цьому месенджері або аналогах, маклери активно надсилають вам світлини квартир, які шукають свого орендаря.

Порада: в налаштуваннях вимкніть автоматичне завантаження фото, щоб у вас не було кілька сотень непотрібних файлів на телефоні.

Оголосіть усі свої потреби та нюанси. Кожна деталь, яка може вас турбувати, має бути озвученою. Це, щонайменше, зекономить ваш час, адже не потрібно буде виїжджати на всілякі "об'єкти", які і близько не відповідають вашим очікуванням.

Оплата послуг. Це окремий пункт, який неабияк обурює всіх, хто шукає житло у Львові. На жаль, вам потрібно буде віддати маклеру суму, яка є еквівалентом місячної оплати.

Прорахуйте всі фінансові ризики

Перший і останній місяць. Цей пункт також може вас неабияк спантеличити, адже віддати за раз потрібно буде суму, яка дорівюватиме трьом місяцям проживання. Щоправда, можна домовитися з власником, що оплату за останній місяць ви внесете при наступній оплаті. Це дозволить не так сильно вдарити по своєму бюджету.

Договір і документи. Наполегливо рекомендую перевіряти документи, які свідчитимуть про те, що житло вам здає саме власник. Це, щонайменше, рятує вас від можливих проблем, пов'язаних із появою справжнього власника квартири. Будьте пильними й уважними.

Останній і не менш важливий пункт – не ведіться на послуги агентств, які обіцяють все те, що роблять маклери, але за значно менші гроші. За якихось кількасот гривень ви будете отримувати на телефон повідомлення з пропозиціями, але, як показує практика, номери недоступні, а якщо і доступні, то той, хто візьме слухавку, нічого не знає про оренду житла.

Знайти квартиру у Львові – задача не з простих, як я вже писав неодноразово, але наполегливих і активних завжди чекає успіх. Власне, цього я вам і бажаю, адже знаю, що таке знайти ідеальне гніздечко в культурній столиці України!

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