Орел зняв на GoPro Альпи, і це відео варто побачити кожному

У мережі з'явилось незвичайне відео, зняте орлом у 5 країнах. І поки глядачі милуються пейзажами, екологи б'ють на сполох. Детальніше читайте далі.

На Youtube-каналі під назвою Eagle Wings Foundation опублікували серйозне відео, на якому орел на прізвисько Віктор відкриває красиві пейзажі Альп і не лише. Птах із закріпленою камерою пролетів за 5 днів над 5 країнами, показавши 5 льодовиків. Таким чином науковці намагаються підвищити рівень обізнаності про зміни клімату та глобальне потепління, яке призводить до танення льодовиків.

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