Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Орел зняв на GoPro Альпи, і це відео варто побачити кожному

  • 73
Орел показав наслідки глобального потепління - фото 1
Орел показав наслідки глобального потепління

У мережі з'явилось незвичайне відео, зняте орлом у 5 країнах. І поки глядачі милуються пейзажами, екологи б'ють на сполох. Детальніше читайте далі.

На Youtube-каналі під назвою Eagle Wings Foundation опублікували серйозне відео, на якому орел на прізвисько Віктор відкриває красиві пейзажі Альп і не лише. Птах із закріпленою камерою пролетів за 5 днів над 5 країнами, показавши 5 льодовиків. Таким чином науковці намагаються підвищити рівень обізнаності про зміни клімату та глобальне потепління, яке призводить до танення льодовиків.

І ще: Сімпсони передбачили промову Грети Тунберг ще у 2007 році: відео

Читайте також: Від Антарктиди відколовся найбільший за останні 50 років айсберг: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3482
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 219
Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото
  • 05 жовтня, 16:21
  • 5121
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ