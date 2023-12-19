Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримав український актор та військовий Максим Девізоров

Український актор та боєць 103 бригади тероборони Максим Девізоров отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Захисник боронить країну від початку повномасштабного вторгнення.

Максима Девізорова нагородили відповідно до указу президента "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня українського кіно". Про це повідомили у пресслужбі бригади.

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Чоловік отримав орден "за вагомий особистий внесок у розвиток української кінематографії, заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України і багаторічну сумлінну працю".

Я глибоко вдячний за високу честь бути відзначеним державною нагородою. Це відзнака не лише моєї роботи, а й тієї великої команди, яка стоїть за кожним нашим спільним фільмом, втіленим проектом, кожним кадром, що запам'ятовується глядачеві, – відреагував Максим Девізоров.

Водночас Максим додав, що разом із вдячністю він відчуває почуття скорботи, оскільки більшість людей, відзначених цього року, вшановуються посмертно. Він наголосив, що саме вони є справжніми героями.

Я впевнений, що Україна, завдяки їм, вам і кожному, хто вкладає своє серце у розвиток кінематографа та в справу збереження нації, заслуговує на світло в кінці тунелю… яке можна виставити під кадр, поправити "по лучу" або навалити фул, щоб зрештою пролунало: камера! мотор! почали! Тож нехай наші фільми і подальші творчі зусилля будуть мостом до нового українського розквіту і нашої перемоги. Слава Україні!, – підсумував воїн.

Максим Девізоров – український актор кіно і театру. Чоловік закінчив Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Режисер драматичного театру". Максим є актором "Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра".

Найбільш відомий за ролями у фільмах "Мирний 21", "Найкращі вихідні" і серіалах "Перші ластівки", "Новенька" та ін. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Максим Девізоров служить у лавах 103 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

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