Орбітальний зонд зробив приголомшливий знімок крижаного кратера на Марсі

На Марсі зняли приголомшливий вид кратера, який повністю заповнений льодом. Його ширина становить сім кілометрів. Знімок був зроблений за допомогою орбітального зонда Trace Gas Orbiter.

Фотографію зробили ще рано вранці 26 жовтня. Сонячне світло освітило поклади льоду, які тоді перебували в кратері. Саме завдяки сонячному світлу фото стало таким яскравим. Лід покриває повністю все дно кратера і його стінки, а також частково перебуває за його межами.

І ще: У мережі опублікували онлайн-трансляцію сонячного затемнення: вражаючі кадри

Відзначимо, що зонд Trace Gas Orbiter був розроблений ESA спеціально для програми "Екзо Марс". Вчені запустили апарат в березні 2016 року, а вже в жовтні він опустився на поверхню Марса. Зонд був розроблений для того, щоб досліджувати незначні газові складові, які можуть бути присутніми в атмосфері Марса.

Читайте також: Корабель NASA, якому не вдалося зістикуватися з МКС, повернувся на Землю: відео