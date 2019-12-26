Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Орбітальний зонд зробив приголомшливий знімок крижаного кратера на Марсі

  • 38
Орбітальний зонд зробив приголомшливий знімок крижаного кратера на Марсі - фото 1

На Марсі зняли приголомшливий вид кратера, який повністю заповнений льодом. Його ширина становить сім кілометрів. Знімок був зроблений за допомогою орбітального зонда Trace Gas Orbiter.

Фотографію зробили ще рано вранці 26 жовтня. Сонячне світло освітило поклади льоду, які тоді перебували в кратері. Саме завдяки сонячному світлу фото стало таким яскравим. Лід покриває повністю все дно кратера і його стінки, а також частково перебуває за його межами.

І ще: У мережі опублікували онлайн-трансляцію сонячного затемнення: вражаючі кадри

Відзначимо, що зонд Trace Gas Orbiter був розроблений ESA спеціально для програми "Екзо Марс". Вчені запустили апарат в березні 2016 року, а вже в жовтні він опустився на поверхню Марса. Зонд був розроблений для того, щоб досліджувати незначні газові складові, які можуть бути присутніми в атмосфері Марса.

Орбітальний зонд зробив приголомшливий знімок крижаного кратера на Марсі - фото 376430

Читайте також: Корабель NASA, якому не вдалося зістикуватися з МКС, повернувся на Землю: відео

Джерело: esa
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум
  • 23 грудня, 16:31
  • 1712
Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
  • 23 грудня, 18:36
  • 790
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1973229
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології