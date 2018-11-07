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Оранжевий дим навколо Землі: NASA показало рідкісне фото

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Рідкісне космічне фото - фото 1
Рідкісне космічне фото

Знімок був зроблений з Міжнародної космічної станції. Дивним у ньому є химерне світіння атмосфери.

NASA опублікувало рідкісне фото Землі, зроблене з Міжнародної космічної станції. На знімку, опублікованому на сайті агентства, планета оповита помаранчевим серпанком.

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За словами вчених, дивовижне світіння пояснюється хімічними реакціями між азотом, киснем і гідроксильними радикалами, а також люмінесценцією, що виникла під впливом космічних променів на атмосферу.

Внесок в це явище також дає і рекомбінація іонів, що виникають під впливом сонячного світла.

NASA показало новий знімок - фото 287360
NASA показало новий знімок

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Джерело: nasa
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