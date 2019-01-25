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Зірка Гри престолів обзавівся вусами: фотофакт

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Харінгтон прийшов на прем'єру з густими вусами - фото 1
Харінгтон прийшов на прем'єру з густими вусами / Fanpop

Кіт Харінгтон кардинально змінив імідж. Зацініть!

Голлівудський актор зірка саги Гра Престолів Кіт Харінгтон, який нещодавно зізнався, що знайомство з дружиною, це найкраще, що сталося з ним в серіалі, вирішив відійти від образу свого героя Джона Сноу і кардинально змінити імідж.

І ще: Кіт Харінгтон з Гри престолів розповів про фінал серіалу

Так, днями на прем'єрі в Лондоні третьої частини франшизи мультфільму "Як приручити дракона", в якій Кіт озвучив персонажа на ім'я Ереті, актор з'явився у новому, несподіваному образі. Харінгтон прийшов на прем'єру з густими вусами і короткою стрижкою. Навіть фанати не відразу впізнали свого кумира.

Новий образ актора припав до душі далеко не всім його шанувальникам. Багато хто визначив, що з вусами він втратив сексуальність і став виглядати набагато старшим за свої роки. Однак, сам актор, здається, повністю задоволений новою зачіскою, і його мало хвилює, що про нього думають оточуючі.

Зірка Гри престолів обзавівся вусами: фотофакт - фото 303622
Зірка Гри престолів обзавівся вусами: фотофакт

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Джерело: extratv
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