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Люди в чорному: перші фото зі зйомок з зірками "Месників"

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Перші фото зі зйомок нових "Людей у чорному" - фото 1
Перші фото зі зйомок нових "Людей у чорному" / instagram.com/chrishemsworth

У мережі з'явились перші кадри зі зйомок спін-оффу "Людей у чорному", де головні ролі зіграли зірки "Месників" та "Тора".

Австралійський актор Кріс Хемсворт, який ще більше прославився завдяки ролі Тора, на своєму профілі в соцмережі Instagram показав перші фото зі знімального майданчика продовження "Людей у чорному". Чоловік у традиційному костюмі позував разом зі своєю давньою колегою по цеху - Тессою Томпсон, яка знімалась у "Тор: Рагнарок" і стане однією з головних героїнь фантастичної франшизи про надсекретну організацію. Не менш інтригуючим стало те, що Кріс додав не лише теги з "Людьми в чорному", а й з "Месниками 4".

І ще: Тест: Хто ти з “Людей у чорному”?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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