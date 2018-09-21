Люди в чорному: перші фото зі зйомок з зірками "Месників"

У мережі з'явились перші кадри зі зйомок спін-оффу "Людей у чорному", де головні ролі зіграли зірки "Месників" та "Тора".

Австралійський актор Кріс Хемсворт, який ще більше прославився завдяки ролі Тора, на своєму профілі в соцмережі Instagram показав перші фото зі знімального майданчика продовження "Людей у чорному". Чоловік у традиційному костюмі позував разом зі своєю давньою колегою по цеху - Тессою Томпсон, яка знімалась у "Тор: Рагнарок" і стане однією з головних героїнь фантастичної франшизи про надсекретну організацію. Не менш інтригуючим стало те, що Кріс додав не лише теги з "Людьми в чорному", а й з "Месниками 4".

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