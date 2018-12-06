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Опубліковано рейтинг найкращих ресторани світу

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Найкращі ресторани - фото 1
Найкращі ресторани / pexels

Повний список складається із 25 закладів світу, з яких лідирував французький ресторан Au Crocodile.

Американський сайт подорожей опублікував рейтинг найкращих ресторанів світу. Лідирував у переліку французький заклад Au Crocodile.

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Рейтинг складається із 25 ресторанів. На другій позиції розташувався іспанський ресторан Martin Berasategui, а замкнув трійку лідерів El Celler de Can Roca також в Іспанії.

Всі три ресторани, які очолили рейтинг, мають зірки Michelin так званого "Червоного путівника".

Далі йдуть ресторани Китаю, США, Мексики, ПАР, Нової Зеландії, Таїланду, Перу, Індії, Нідерландів, Аргентини та Канади.

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Джерело: tripadvisor
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