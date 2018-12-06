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Опубліковано рейтинг найкращих ресторани світу
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Повний список складається із 25 закладів світу, з яких лідирував французький ресторан Au Crocodile.
Американський сайт подорожей опублікував рейтинг найкращих ресторанів світу. Лідирував у переліку французький заклад Au Crocodile.
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Рейтинг складається із 25 ресторанів. На другій позиції розташувався іспанський ресторан Martin Berasategui, а замкнув трійку лідерів El Celler de Can Roca також в Іспанії.
Всі три ресторани, які очолили рейтинг, мають зірки Michelin так званого "Червоного путівника".
Далі йдуть ресторани Китаю, США, Мексики, ПАР, Нової Зеландії, Таїланду, Перу, Індії, Нідерландів, Аргентини та Канади.
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