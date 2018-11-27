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Опубліковано рейтинг найкращих дитячих книг усіх часів
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Авторитетне видання The Independent представило рейтинг з 30 найкращих дитячих книг усіх часів.
Автори списку відзначили, що у перелік книги увійшли не за зростанням або спаданням цінності, і складений топ-лист являє собою тільки зручний огляд книг, перевірених часом.
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Перелік відкривається книгою "Аліса у Країні чудес" Льюїса Керролла, яку експерти називають "найпотужнішим і незвичайним зразком дитячої літератури".
Також до списку найкращих книжок увійшли казки Ганса Крістіана Андерсена і казки братів Грімм, видані у XIX столітті, "Пітер Пен" Джеймса Метью Баррі, що вийшов у 1911 році, "Хроніки Нарнії" Клайва Льюїса, "Хоббіт, або Туди і назад" Джона Рональда Руела Толкіна, серія книг про пригоди Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг, "Як приручити дракона" Крессіди Коуелл і ін.
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