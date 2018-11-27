Опубліковано рейтинг найкращих дитячих книг усіх часів

Авторитетне видання The Independent представило рейтинг з 30 найкращих дитячих книг усіх часів.

Автори списку відзначили, що у перелік книги увійшли не за зростанням або спаданням цінності, і складений топ-лист являє собою тільки зручний огляд книг, перевірених часом.

Вражає: Скільки заробляє Джоан Роулінг щохвилини

Перелік відкривається книгою "Аліса у Країні чудес" Льюїса Керролла, яку експерти називають "найпотужнішим і незвичайним зразком дитячої літератури".

Серія книг про пригоди Гаррі Поттера - у топі найкращих

Також до списку найкращих книжок увійшли казки Ганса Крістіана Андерсена і казки братів Грімм, видані у XIX столітті, "Пітер Пен" Джеймса Метью Баррі, що вийшов у 1911 році, "Хроніки Нарнії" Клайва Льюїса, "Хоббіт, або Туди і назад" Джона Рональда Руела Толкіна, серія книг про пригоди Гаррі Поттера письменниці Джоан Роулінг, "Як приручити дракона" Крессіди Коуелл і ін.

Читайте також: 5 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху