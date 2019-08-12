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Опубліковано перший знімок, зроблений на камеру Google Pixel 4

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Google Pixel 4 має всі шанси стати найкращим камерофоном на ринку - фото 1
Google Pixel 4 має всі шанси стати найкращим камерофоном на ринку

Google вже встигла розсекретити частину особливостей флагманських смартфонів лінійки Pixel 4, показавши дизайн і особливості дисплея новинок. Але співробітники компанії вирішили ще більше підігріти інтерес користувачів, продемонструвавши вражаючі можливості камери одного з пристроїв.

Користувачі мережі звернули увагу на опубліковане главою відділу з дизайну Google Клодом Цельвегером фото. Знімок, згідно з коментарем автора, був зроблений з 20-кратним збільшенням на неназваний смартфон лінійки Pixel – імовірно мова йде про четверту ревізію апарату.

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За даними інсайдерів, Google планує встановити в гаджет відразу три камери: основний сенсор, телеоб'єктив і загадковий модуль, про який поки немає жодної інформації. Особливістю новинки стане принцип обробки фотографій, схожий на той, що використовується у повнокадрових дзеркалках.

З чуток, GooglePixel 4 отримає 12-мегапіксельний основний датчик з фазовим автофокусом і допоміжний на 16 Мп з телеоб'єктивом. Очікується, що новинка отримає функцію триразового оптичного зума, а за велику кратність збільшення відповідатиме програмний алгоритм Super Res Zoom.

За вже сформованою традицією в оновлену лінійку увійдуть дві моделі: з діагоналлю дисплея 5,7 і 6,3 дюйма. Обидві моделі отримають процесор Snapdragon 855 і по 6 ГБ оперативної пам'яті.

Презентація новинок запланована на жовтень 2019 року.

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Джерело: phonearena
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