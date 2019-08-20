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Nokia відродить телефон десятирічної давності

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Олдскульний розкладний телефон від Nokia - фото 1
Олдскульний розкладний телефон від Nokia / riafan

Корпорація HMD Global перевипустить розкладний телефон Nokia 2720, який вперше був випущений у 2009 році. Про це повідомляється на сайті Nokia Power User.

Перевипуск повинен відбутися до десятиріччя олдскульної моделі. Сучасну версію кнопкового гаджета оснастять підтримкою 4G.
Відомо також, що телефон з кодовим номером Nokia TA-1170 проходить сертифікацію в Китаї. Раніше гаджет вже пройшов її в Таїланді.

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Відповідно до джерел, це може бути відроджений розкладний телефон Nokia 2720. Презентація новинки очікується на виставці IFA 2019 у Берліні. Орієнтовна вартість гаджета буде близько 100 євро.

Nokia 2720 - фото 348995
Nokia 2720

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Джерело: nokiapoweruser
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