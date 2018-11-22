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Опубліковано перелік найбезглуздіших назв аеропортів

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Найбезглуздіші назви аеропортів - фото 1
Найбезглуздіші назви аеропортів / stroyobzor

Новозеландський видання Newshub опублікувало рейтинг найдивніших і безглуздих назв аеропортів у світі.

Першу сходинку посів аеропорт Batman у Туреччині, який названий так на честь однойменного міста Батман. На другому місці опинився аеропорт Useless Loop ("марна петля") в Австралії. Він розташований майже в тисячі кілометрів від міста Перт і також отримав свою назву на честь однойменного міста, в якому розташований.

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Аеропорт Batman у Туреччині - фото 290617
Аеропорт Batman у Туреччині
Аеропорт Useless Loop - фото 290618
Аеропорт Useless Loop

Також видання зазначило авіаційну базу Moron ("придурок"), яка розташована в Іспанії і використовується іспанською та американською військовою авіацією.

Авіаційна база Moron - фото 290619
Авіаційна база Moron

Крім цього, до списку внесли аеропорт Eek (звук, що виражає переляк або засмучення) на Алясці і аеропорт Danger ("небезпечний") в США.

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Джерело: newshub
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