Опубліковано оновлений "рейтинг гріхів" країн світу

Bloomberg представив світовий рейтинг країн за вартістю "споживчого кошика гріха", в яку для підрахунку статистики агентство включає по граму чотирьох видів наркотиків – опадів, кокаїну, марихуани та амфетаміну. Аналітики також брали до уваги і тижневий заробіток у різних країнах світу.

Так, найдешевший такий "кошик гріха" виявився у Люксембурзі, де її вартість становить лише 9% тижневого доходу. На другій сходинці – Нідерланди (9,2%). Далі йдуть Уругвай (11,5%) і Коста-Ріка (13,2%), а замикає першу п'ятірку країн з найдоступнішими наркотиками Чилі (16,7%).

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Найдешевші наркотики у Люксембурзі

Найдорожче наркотики обійдуться жителям Австралії, де за "кошик гріха" доведеться заплатити понад 116% тижневого заробітку. Серед країн, де наркотики – "розкіш", фахівці також відзначили Японію (95,2%), Китай (93,6%) і Румунії (82,1%).

Вартість наркотиків у рейтингу оцінюється незалежно від того, легальна торгівля ними в країні чи ні. При цьому Bloomberg зазначає, що цей рейтинг – "економічний індикатор, а не оцінка моральності чи законності цього".

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