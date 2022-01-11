Опубліковано нові зображення з "Бетмена": на них показали головних антагоністів фільму

В інтернеті з'явилися нові кадри фільму "Бетмен" режисера Метта Рівза. На них постали виконавець головної ролі Роберт Паттінсон, а також Зої Кравіц в образі Селін Кайл, Жінки-кішки.

На промо-зображеннях показали антагоністів нового фільму Бетмен – Пінгвіна та Загадника. Лиходіїв грають Колін Фаррелл та Пол Дано відповідно.

І ще: У спецепізоді "Гаррі Поттера" показали Емму Робертс замість Емми Вотсон

Стрічка розповість про ранній етап становлення Бетмена та інших знакових персонажів – Жінки-кішки, Загадника та Пінгвіна. За сюжетом, супергерой, вивчаючи корупцію у місті, починає розуміти, як вона може бути пов'язана з багатою та могутньою родиною Уейн.

Прем'єру блокбастера заплановано на 3 березня 2022 року.

Better looks at Colin Farrell's Oswald Cobblepot/Penguin and Paul Dano's Edward Nashton/Riddler in #TheBatman have released. pic.twitter.com/lXICIgyUrb — One Take News (@OneTakeNews) January 8, 2022

Читайте також: Критики США визначилися з найкращим фільмом 2021 року