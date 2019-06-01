Apple відмовиться від свого популярного сервісу

Медіаплеєр iTunes відомий більшості власників Mac і iOS-гаджетів – універсальне рішення, яке об'єднує функції мультимедійного плеєра і менеджера резервних копій. Але і це дітище Стіва Джобса незабаром стане історією – Apple вкотре переглянула свою стратегію і підготувала заміну програмі.

За даними видання Bloomberg, на майбутньому заході WWDC 2019 корпорація оголосить про припинення підтримки iTunes – на зміну мультимедійного "комбайна" прийдуть окремі додатки TV, "Подкасти" і "Музика". Останній також візьме на себе роботу з резервними копіями пристроїв і оновленнями iOS. Зміни торкнуться і інших системних додатків – повідомляється, що Find my iPhone і Find My Friends будуть об'єднані в один інтерфейс, а "Здоров'я", "Карти", "Повідомлення", "Дім" і "Пошта" отримають низку нововведень.

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Компанія запускає три нові додатки для заміни iTunes на Mac – "Музика", TV і "Подкасти". Це відповідає стратегії медіа-додатків Apple на iPhone і iPad. Без iTunes клієнти можуть керувати своїми гаджетами Apple через додаток "Музика", – повідомляє джерело.

Медіаплеєр iTunes був представлений у 2001 році як єдиний пункт керування мультимедійними файлами та прошивками iPod, iPhone і iPad. Протягом 18 років свого існування програма неодноразово піддавалася критиці за заплутаність налаштувань і "роздутий" дизайн. Раніше про підготовлені зміни повідомив у своєму Twitter-блозі iOS-розробник Стів Троутона-Сміт. Ще однією причиною відмови продовження підтримки iTunes ЗМІ називають неабияку популярність стрімінгових музичних сервісів і падіння продажів офлайн-контенту.

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