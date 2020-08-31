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Опублікований трейлер фіналу серіалу Надприродне

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

У мережі з'явився трейлер заключних епізодів серіалу "Надприродне". Прем'єра 14 серії відбудеться вже 8 жовтня.

Відео опубліковано на YouTube-каналі The CW.

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Йдеться про останні серії 15 сезону, які розповідають про борців з нечистю братів Вінчестерів. Як стало відомо раніше, зняти останні епізоди не дозволяла пандемія коронавірусу. Прем'єра 14 серії відбудеться 8 жовтня, а фінального 20 епізоду серіалу 19 листопада. Виходити нові серії будуть щочетверга.

Крім того, перед випуском заключного епізоду канал покаже годинну ретроспективу "Надприродне: довгий шлях додому" (Supernatural: The Long Way Home).

Це цікаво: Виховані вовками: трейлер нового серіалу від творця "Чужого"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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