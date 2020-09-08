Блогер порівняв дві версії Samsung Galaxy Note 20 Ultra: американська суттєво швидша

Флагманський смартфон Galaxy Note20 Ultra уже двічі побував у руках техноблогера Зака ​​Нільсона. Але, як з'ясувалося, автор YouTube-каналу JerryRigEverything ще не закінчив знайомство з гаджетом. Він порівняв американську і глобальну його версії.

У своєму новому ролику техноблогер порівняв продуктивність версій пристрою з процесорами Exynos і Snapdragon, а також ефективність їх систем охолодження.

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Температурні профілі гаджетів виявилися практично однаковими: версія Galaxy Note20 Ultra з процесором Samsung була визнана трохи "гарячішою", але різниця між моделями склала всього пару градусів.

При тестуванні в Geekbench версія на базі чипа Snapdragon обійшла модифікацію з Exynos на 16%. Проте обидві мобільних платформи продемонстрували флагманську продуктивність – у реальних сценаріях використання побачити "синтетичні" відмінності навряд чи можливо.

Після розбирання пристроїв виявилося, що апарат, побудований на базі чипа Samsung, оснащений мідною пластиною в складі кулера, натомість американська версія отримала графітову вставку. Помінявши їх місцями, Нільсон провів повторне тестування продуктивності – через "розтин" обидва апарати показали гірші результати як у Geekbench, так і при вимірюванні температури, у порівнянні з першою половиною ролика.

Підбиваючи підсумки відео, блогер зазначив, що матеріали системи охолодження не роблять істотного впливу на роботу смартфонів – ключова відмінність між ними полягає лише в моделі встановленого процесора.

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