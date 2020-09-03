Названо найпопулярніший смартфон першої половини 2020 року: його купували найчастіше

Аналітична компанія Omdia опублікувала звіти по світових продажах смартфонів за перше півріччя 2020 року. Відзначимо, що у першій десятці 4 смартфони Apple, 4 гаджети від Samsung та 2 від Xiaomi. Дізнайтесь, хто ж посів першу сходинку рейтингу.

За перші шість місяців з початку року у світі найбільше купували смартфон iPhone 11. Загалом продали 19,5 мільйона одиниць бюджетного iPhone від Apple.

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iPhone 11 посів перше місце у рейтингу популярності смартфонів

Нагадаємо, що у 2019 році у лідерах тримався iPhone XR і на його рахунку було 26,9 млн проданих екземплярів. Але в iPhone 11 попереду ще шість місяців і навряд чи хтось зможе його обігнати.

Так виглядає десятка найпопулярніших смартфонів першого півріччя 2020 року

Друга позиція у Samsung Galaxy A51, але розрив між ним і iPhone 11 приголомшливий, адже у корейського смартфона 6,8 млн проданих штук. Третє почесне місце за Redmi Note 8 з 6,6 млн відвантажень. Закривають ТОП 5 – Redmi Note 8 Pro (6,1 млн) і iPhone XR з результатом 4,7 млн ​​проданих одиниць.

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