Опубліковані вражаючі кадри з космосу масштабної пожежі на Канарах

Супутникові знімки масштабної лісової пожежі на Канарських островах оприлюднила європейська служба Copernicus EMS, яка оперативно надає карти для реагування на надзвичайні ситуації.

Лісова пожежа на іспанському острові Гран-Канарія вже охопив 10 тисяч Га. Вогонь досяг природного парку. Евакуйовано понад 9 тисяч осіб.

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Пожежа почалася на острові в суботу, 10 серпня, в районі населеного пункту Вальєсеко. Вогонь поширився на заповідник Тамадаба. Гасіння пожежі ускладнюється спекою, яка панує в регіоні, і сильними поривами вітру. У боротьбі зі стихією задіяні близько 1 тисячу осіб.

Пожежа на Канарах / Twitter

Пожежа на Канарах / Twitter

Пожежа на Канарах / Twitter

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