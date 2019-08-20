Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Опубліковані вражаючі кадри з космосу масштабної пожежі на Канарах

  • 18
Пожежа на Канарських островах - фото 1
Пожежа на Канарських островах / unian

Супутникові знімки масштабної лісової пожежі на Канарських островах оприлюднила європейська служба Copernicus EMS, яка оперативно надає карти для реагування на надзвичайні ситуації.

Лісова пожежа на іспанському острові Гран-Канарія вже охопив 10 тисяч Га. Вогонь досяг природного парку. Евакуйовано понад 9 тисяч осіб.

І ще: В Ісландії вчені попрощалися з першим втраченим льодовиком

Пожежа почалася на острові в суботу, 10 серпня, в районі населеного пункту Вальєсеко. Вогонь поширився на заповідник Тамадаба. Гасіння пожежі ускладнюється спекою, яка панує в регіоні, і сильними поривами вітру. У боротьбі зі стихією задіяні близько 1 тисячу осіб.

Пожежа на Канарах - фото 348929

Пожежа на Канарах / Twitter

Пожежа на Канарах - фото 348930

Пожежа на Канарах / Twitter

Пожежа на Канарах - фото 348931

Пожежа на Канарах / Twitter

Читайте також: Без позолоченого хмарочоса: Трамп знову у центрі уваги через купівлю Гренландії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 736
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку
  • 18 серпня, 17:55
  • 278
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 927
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ