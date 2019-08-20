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Без позолоченого хмарочоса: Трамп знову у центрі уваги через купівлю Гренландії
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Американський президент Дональд Трамп продовжує підіймати тему можливості купити Гренландію, яка зараз належить Данії. Раптове бажання глави США вже різко розкритикували, але він вже дає перші обіцянки щодо нової території.
Дональд Трамп є одним із небагатьох президентів, який настільки активно веде акаунт у Twitter. Там президент США не лише ділиться думками щодо серйозних проблем у країні, а й демонструє своє почуття гумору, яке зрозуміле не всім.
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Так трапилось і через недавню заяву Трампа про те, що він хоче придбати Гренландію. Нагадаємо, що ця територія належить Королівстві Данії і має широку автономію, тому Копенгаген вже встиг негативно та однозначно відреагувати на такі бізнес-ідеї американського лідера. Однак Трамп не збирається здаватись, тому в мережі він показав фотоколаж із хмарочосом Trump International Hotel в Лас-Вегасі, який перемістився на побережжя Гренландії.
"Я обіцяю не робити цього у Гренландії", – пожартував у коментарі президент США, викликавши шквал неоднозначних коментарів.
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