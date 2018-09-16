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Опубліковані перші тизери електричного суперкара Rapide E від Aston Martin
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Компанія Aston Martin опублікувала тизерне зображення електричного суперкара Rapide E, розробка якого велася у співпраці з Williams Advanced Engineering. Збірка першої "батарейної" моделі британської марки буде налагоджена на підприємстві в Сейнт Атан. Загальний тираж випуску не перевищить 155 штук.
Як партнера по реалізації проекту будівництва електричного суперкара Aston Martin вибрав інжинірингову фірму Williams Advanced Engineering, що спеціалізується на розробці надлегких матеріалів і нових типів акумуляторних батарей. Фахівці з Williams відповідали за компоновку силової установки, а також ефективність системи охолодження батарей і електромоторів.
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У Rapide E їх два – обидва встановлені на задній осі. Сумарна віддача установки становить 610 кінських сил і 950 Нм крутного моменту. Живляться електромотори від блоку батарей, встановленого на місці двигуна V12. Акумулятор складається з 5600 літій-іонних осередків, його ємність – 65 кіловат-годин.
За попередньою інформацією, Aston Martin Rapide E зможе розганятися до 96 км/год менш ніж за чотири секунди. Максимальна швидкість електрокара становитиме 250 км/год. Запас ходу – понад 322 кілометрів на циклі WLTP. Силова установка буде налаштована таким чином, щоб суперкар зміг проїхати коло по Нюрбургрингу без втрати потужності.
Особливу увагу інженери також приділили аеродинаміці. У Rapide E закрите днище, а також особливі колеса, взуті в гуму Pirelli P-Zero з шумопоглинаючою піною. Відзначається, що для електрокара переналаштували підвіску, щоб її характер був схожий на характер бензинового Rapide S.
Ціна Aston Martin Rapide E буде надаватися за запитом потенційним покупцям. Перші поставки машин заплановані на четвертий квартал 2019 року.
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