Mercedes-AMG A35 готують до автосалону в Парижі

Ті, хто завжди мріяв про покупку моделі Mercedes-AMG, але не мав достатньо коштів, зможуть найближчим часом задуматися над придбанням хетчбека Mercedes-AMG A35.

Модель представлять на автосалоні в Парижі і вона буде найдешевшою в лінійці Mercedes-AMG.

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Офіційні тизери не надто інформативні, але по них можна оцінити яскравий жовтий колір новинки, логотип AMG і нову решітку радіатора. Фірмова решітка Panamericana і агресивний патрубок вихлопної труби будуть у флагманської версії Mercedes-AMG A45, яку покажуть пізніше.

Mercedes-AMG A35 покажуть в Парижі / motor1

За прогнозами, новинка отримає 2-літровий бензиновий турбомотор з повним приводом 4Matic. Для конкуренції з Audi S3 двигун видаватиме близько 300 к.с. Але все це лише неофіційні дані, які можуть бути спростовані в реальності.

У продажу новий Mercedes-AMG A35 повинен з'явитися вже в жовтні, а поставки машин клієнтам стартують в грудні. У США хетчбека не буде, натомість туди привезуть A35 Sedan.

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