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Audi показала новий тизер першого електричного кросовера E-Tron
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Про прийдешню прем'єру першого електричного кросовера Audi E-Tron стало відомо недавно – вона відбудеться 17 вересня на спеціальному заході в Сан-Франциско. Тепер же німецька компанія опублікувала новий тизер моделі.
Як повідомляється, конкурентами новинки стануть Jaguar I-Pace і Tesla Model X. В модельному ряду Audi електричний кросовер розташується між Q5 і флагманським Q7. Випуск моделі вже налагоджений на заводі марки в бельгійському місті Брюсселі.
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Серійний Audi E-Tron оснастять двома електромоторами сумарною продуктивністю 360 к.с. При активації спорт-режиму є функція збільшення потужності короткочасно до 400 к.с. З нуля до сотні кросовер зможе прискорюватися за 6,0 секунд, при цьому його максимальна швидкість складе 200 км/год.
Екстер'єр новинки має низку подібностей з концепт-каром e-tron quattro, презентованим восени 2015 року під Франкфуртом. Audi E-Tron стане першим серійним автомобілем, який позбудеться зовнішніх дзеркал заднього виду, а замість них встановлять камери.
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