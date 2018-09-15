Audi показала новий тизер першого електричного кросовера E-Tron

Про прийдешню прем'єру першого електричного кросовера Audi E-Tron стало відомо недавно – вона відбудеться 17 вересня на спеціальному заході в Сан-Франциско. Тепер же німецька компанія опублікувала новий тизер моделі.

Як повідомляється, конкурентами новинки стануть Jaguar I-Pace і Tesla Model X. В модельному ряду Audi електричний кросовер розташується між Q5 і флагманським Q7. Випуск моделі вже налагоджений на заводі марки в бельгійському місті Брюсселі.

І ще: В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai

Тизер першого електричного кросовера Audi E-Tron

Серійний Audi E-Tron оснастять двома електромоторами сумарною продуктивністю 360 к.с. При активації спорт-режиму є функція збільшення потужності короткочасно до 400 к.с. З нуля до сотні кросовер зможе прискорюватися за 6,0 секунд, при цьому його максимальна швидкість складе 200 км/год.

Тизер першого електричного кросовера Audi E-Tron

Екстер'єр новинки має низку подібностей з концепт-каром e-tron quattro, презентованим восени 2015 року під Франкфуртом. Audi E-Tron стане першим серійним автомобілем, який позбудеться зовнішніх дзеркал заднього виду, а замість них встановлять камери.

Читайте також: У мережі з'явилися шпигунські фото гібридного Bentley Continental GT