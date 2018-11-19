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Опубліковані фото затонулого аргентинського підводного човна Сан-Хуан

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Підводний човен Сан-Хуан - фото 1
Підводний човен Сан-Хуан / bmpd.livejournal

Командування Військово-морських сил Аргентини на спеціальній прес-конференції показало фотографії уламків підводного човна Сан-Хуан.

Зруйнований підводний човен лежить на глибині понад 900 метрів. Аргентинські військові раніше заявили, що через низку причин, серед яких і технічного характеру, не планують проводити операцію з підйому уламків.

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Субмарину, зв'язок з якою був втрачений в середині листопада 2017 році, вдалося знайти через рік.

Уламки підводного човна, який останній раз виходив на зв'язок 15 листопада 2017 року, вдалося виявити за допомогою підводних апаратів з американського судна. Пошукова операція, яку проводила аргентинська влада, завершилася в грудні без результату.

На борту підводного човна перебували 44 людини. Причини аварії субмарини поки не повідомляються. Передбачається, що на борту підводного човна стався вибух, але що його викликало – невідомо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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