Опубліковані фото затонулого аргентинського підводного човна Сан-Хуан

Командування Військово-морських сил Аргентини на спеціальній прес-конференції показало фотографії уламків підводного човна Сан-Хуан.

Зруйнований підводний човен лежить на глибині понад 900 метрів. Аргентинські військові раніше заявили, що через низку причин, серед яких і технічного характеру, не планують проводити операцію з підйому уламків.

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Субмарину, зв'язок з якою був втрачений в середині листопада 2017 році, вдалося знайти через рік.

Conferencia #AraSanJuan: Una sección mayor, comprendida por el casco resistente -de acero especial de 33 mm. de espesor-, se encuentra en una sola pieza a 907 m. Es el sector habitable donde se encuentran las baterías y todos los sistemas y equipos que tiene el submarino pic.twitter.com/6WZl67Jlvg — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 листопада 2018 р.

Conferencia #AraSanJuan: Asimismo, se identificaron otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, coincidentes con la sección de proa, la popa y la vela. Para ver la conferencia ingresar a https://t.co/kqbfWHwN8p pic.twitter.com/p44WeQDK3z — Armada Argentina (@Armada_Arg) 18 листопада 2018 р.

Уламки підводного човна, який останній раз виходив на зв'язок 15 листопада 2017 року, вдалося виявити за допомогою підводних апаратів з американського судна. Пошукова операція, яку проводила аргентинська влада, завершилася в грудні без результату.

На борту підводного човна перебували 44 людини. Причини аварії субмарини поки не повідомляються. Передбачається, що на борту підводного човна стався вибух, але що його викликало – невідомо.

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