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Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя

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Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя - фото 1
Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя / Muscle & Fitness

Звичайно ж, не все в житті зводиться до сексу, але його відсутність може вкрай негативно вплинути на здоров'я представниць прекрасної половини людства.

Сексологи пояснили, чому жінкам не варто уникати інтимного життя.

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Депресія та стрес. Не забувайте, що секс є одним із кращих природних антиоксидантів і може зняти стреси та напругу швидше за будь-які препарати.

Зниження імунітету. Секс активізує захисні механізми організму. Відповідно, його відсутність може ввести організм у так званий режим сплячки.

Безсоння. Секс – це таке приємна фізичне навантаження й одночасно розслаблення, які практично гарантують приємний сон.

Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя - фото 228678
Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя / NetDoctor

Передчасне старіння. Під час сексу у жінок виділяється гормон колаген, що дуже позитивно впливає на стан шкіри.

Зайва вага. Дефіцит сексу викликає стрес, який жінки часто "заїдають". А без занять таким видом "фітнесу" шанси видужати зростають.

Болі в критичні дні. Завдяки гормональному сплеску секс підвищує больовий поріг. Навіть обійми та дотики знижують біль.

Проблеми зі шкірою. Тривала відсутність сексу викликає вироблення чоловічих гормонів у жінки. Це стимулює зростання небажаного волосся, підвищує жирність шкіри.

Звичайно ж, це не означає, що потрібно займатися сексом по кілька разів на день, щоб не мати жодних проблем. Передовсім, не забувайте робити це з любов'ю, щоб отримати максимум задоволення від цього приємного заняття.

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Джерело: Med2
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