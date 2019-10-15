На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя
-
- 586
Звичайно ж, не все в житті зводиться до сексу, але його відсутність може вкрай негативно вплинути на здоров'я представниць прекрасної половини людства.
Сексологи пояснили, чому жінкам не варто уникати інтимного життя.
І ще: Ці деталі зроблять ваш секс більш пристрасним
Депресія та стрес. Не забувайте, що секс є одним із кращих природних антиоксидантів і може зняти стреси та напругу швидше за будь-які препарати.
Зниження імунітету. Секс активізує захисні механізми організму. Відповідно, його відсутність може ввести організм у так званий режим сплячки.
Безсоння. Секс – це таке приємна фізичне навантаження й одночасно розслаблення, які практично гарантують приємний сон.
Передчасне старіння. Під час сексу у жінок виділяється гормон колаген, що дуже позитивно впливає на стан шкіри.
Зайва вага. Дефіцит сексу викликає стрес, який жінки часто "заїдають". А без занять таким видом "фітнесу" шанси видужати зростають.
Болі в критичні дні. Завдяки гормональному сплеску секс підвищує больовий поріг. Навіть обійми та дотики знижують біль.
Проблеми зі шкірою. Тривала відсутність сексу викликає вироблення чоловічих гормонів у жінки. Це стимулює зростання небажаного волосся, підвищує жирність шкіри.
Звичайно ж, це не означає, що потрібно займатися сексом по кілька разів на день, щоб не мати жодних проблем. Передовсім, не забувайте робити це з любов'ю, щоб отримати максимум задоволення від цього приємного заняття.
Читайте також: Ці ознаки свідчать про дефіцит тестостерону в чоловіків
- 15 жовтня
-
22:41Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя
-
22:18Корисні поради для бороданів на щодень
-
21:47Названа найкрасивіша жінка світу: фото
-
21:1916 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42Чому вас можуть не пустити у літак: несподівані причини
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:13Спокуслива Джей Ло вийшла у світ в шкіряних мікрошортах
-
19:45Ця дівчина може перевтілитися у будь-якого персонажа
-
19:14Названа проста дієта для зміцнення кісток і суглобів
-
18:52Оля Полякова засвітила карколомні ніжки у ванній
-
18:24Танення льодовиків: фотопорівняння через сто років
-
18:00Гороскоп на 16 жовтня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Ryanair запустить два нові маршрути в Україну
-
17:17Три головних правила безпечного водіння, яких дотримуються водії зі стажем
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:44Андрій Шевченко емоційно прокоментував матч з Португалією
-
16:15В Україні хочуть побудувати космодром: перші подробиці
-
15:48Найбільша модель у світі знялася оголеною разом з сином
-
15:33Найшаленіші та найкрасивіші храми Азії, схожі на парк розваг: фото
-
15:14Ця ягода врятує від осіннього авітамінозу
-
15:00Сієста і сангрія в Іспанії: все, що потрібно знати туристам про відпочинок у Барселоні
-
14:56Наймолодша мільйонерка світу похизувалась сексуальною фігурою
-
14:37Жодного разу не було боляче: Візерспун здивував заявою про Усика
-
14:19Більше не блондинка: Леся Нікітюк кардинально змінила імідж
-
13:58Ключові принципи правильного харчування, про які варто знати кожному
- 15 жовтня
-
22:41Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя
-
20:42Чому вас можуть не пустити у літак: несподівані причини
-
17:43Ryanair запустить два нові маршрути в Україну
-
15:00Сієста і сангрія в Іспанії: все, що потрібно знати туристам про відпочинок у Барселоні
-
11:30ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
-
08:33Україна – Португалія: дивитись відео голів та огляд матчу 14 жовтня 2019
-
07:58Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
- 14 жовтня
-
21:32УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
-
19:15Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
-
16:11ТОП-5 продуктів, які заряджають енергією на весь день
-
14:00Найкращі пісні 1990-х: рейтинг ТОП 200 хітів
-
12:00ТЕСТ: Хто ти з легендарних козаків?
-
10:00Як зміцнити імунітет восени: корисні поради, які вбережуть вас від застуди
-
07:50Погода в Україні на Покрову: прогноз на 14 жовтня
-
00:02Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у восьмому прямому ефірі
- 13 жовтня
-
21:00Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
-
17:50Дівчина тижня: гаряча модель та секс-бомба Instagram Ізабелла Бушемі (18+)
-
14:56Науковці проїхалися по електромобілях: як вони впливають на довкілля
-
12:00Заготовки для борщу на зиму: 10 покрокових рецептів приготування борщової заправки
-
09:25Олександр Усик переміг Чазза Візерспуна: як це було (повне відео бою)
-
08:13Дієтологи розповіли, чому необхідно починати свій ранок зі сніданку
- 12 жовтня
-
21:25Дівчина Бонда: Тіна Кароль ефектно оголила груди в новій зйомці (18+)
-
19:00Найкращі пісні 2000-х: рейтинг ТОП 200 хітів
-
17:30Чоловіча вітрівка: яку куртку найкраще вибрати цієї осені
-
14:21Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу