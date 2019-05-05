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Оптимальна кількість м'яса для вживання щодня

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Найчастіше, виникають проблеми зі здоров'ям у чоловіків - фото 1
Найчастіше, виникають проблеми зі здоров'ям у чоловіків / The Spruce Eats

Експерти здорового харчування назвали кількість м'яса, яку можна з'їдати за добу людям, щоб не хворіти.

Співробітники з Університету Східної Фінляндії вважають, що людям не варто зловживати м'ясом. Завелика кількість цього продукту шкодить здоров'ю.

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Дієтологи радять чоловікам не їсти більш як 70 грамів м'яса на добу. Зовсім відмовлятися від м'ясних продуктів не можна, бо вони містять важливий для організму тваринний білок. Зрозуміло, що все це умовно, якщо ви наїлися шашлику у вихідні, нічого страшного не станеться. Мова йде про щоденне харчування. Жінкам досить і 50 грамів на добу.

Найчастіше, виникають проблеми зі здоров'ям у представників сильної статі, які регулярно їдять понад 200 грамів м'яса на добу. Такі чоловіки живуть набагато менше. Тому медики радять відчувати міру, з кожним роком знижуючи споживання м'яса, і стежити за своїм харчуванням в цілому.

Смачна м'ясна страва - фото 325884

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Джерело: bbcgoodfood
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