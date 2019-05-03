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Ідеально для коктейлів: Сoca-Сola випустила нову содову

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Нові смаки Coca-Cola потішать фанатів коктейлів - фото 1
Нові смаки Coca-Cola потішать фанатів коктейлів

Компанія Coca-Cola представила лінійку газованих напоїв з новими смаками, які призначені для приготування ідеальних коктейлів.

Напій доступний у чотирьох ароматах: Smoky, Spicy, Herbal і Woody.

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Над їхнім створенням працювали найкращі бармени та міксологи світу. Вони експериментували з понад двома сотнями інгредієнтами, аби досягнути бажаного результату.

Ідеально для коктейлів: Сoca-Сola випустила нову содову - фото 325458

Нова коктейльна содова буде продаватися у спеціальних скляних ретропляшках, дизайн яких уперше з'явився ще у 1834 році.

Ідеально для коктейлів: Сoca-Сola випустила нову содову - фото 325459

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Джерело: diffordsguide
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