Оптична ілюзія "зламала" користувачів: фото стало тестом на зір

Нова оптична ілюзія з прихованими цифрами змусила користувачів мережі добре придивлятись і перевіряти свій зір. А яке число бачите ви?

Оптичні ілюзії регулярно стають вірусними у соцмережах, і це зображення з чорно-сірих спіралей з цифрами не стало винятком. Все почалось з блогера з ніком Benonwine, який у своєму профілі у Twitter розмістив кадр та поцікавився, чи помітив хтось числа і які саме, пише Радіо MAXIMUM.

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І тут почалось цікаве: чимало людей побачили варіанти 528, 25283 та 15283. Але близьких до правди виявилось значно менше. Дехто з коментаторів зізнався, що бачить й інші числа, однак не може їх чітко розгледіти. За короткий час цей допис змусив перевірити свій зір тисячі людей, які зробили понад 700 ретвітів та залишили більше як 3 тисячі вподобань.

DO you see a number?



If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF — Benonwine (@benonwine) February 16, 2022

Яка ж правильна відповідь? Насправді це число 3452839. Але побачити його повністю можуть лише власники дуже високої контрастної чутливості зору. Саме завдяки цьому люди чіткіше помічають різницю між фоном та об'єктами.

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