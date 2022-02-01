Оптична ілюзія на Марсі: зонд зняв рівнину, яка схожа на гігантського пня з кільцями

Марсіанський зонд ExoMars Trace Gas Orbiter зняв північ Ацидалійської рівнини. Її поверхня нагадує зріз дерева з кільцями, що вказують на його вік.

У мережі з'явилося незвичайне відео Червоної планети, на якому наче зображено гігантський пень із кільцями. Однак це не пень інопланетного дерева, а радше крижаний ударний кратер, пише Live Science.

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Хоча кільця кратера не говорять про його вік, візерунки всередині кратера можуть допомогти дослідникам краще зрозуміти, з чого складається його структура і що відбувалося на планеті раніше.

Саме ця рівнина була місцем висадки людини на Марс у науково-фантастичному романі та однойменному фільмі "Марсіанин".

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