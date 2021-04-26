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Оптична ілюзія з позашляховиком, який летить над хмарами, спантеличила мережу: відео
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У мережі став вірусний ролик з черговою оптичною ілюзією. Переглянувши ці кадри, здається, ніби позашляховик витає у хмарах.
На перших декількох секундах відео жінка, яка кермує автомобілем, кладе руку за вікно, де видно небо в хмарах, пише Times Now. В результаті видається, ніби позашляховик летить.
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Відомо, що героїня ролика – Ханна Косбі з Сан-Дієго, Каліфорнія, США. У кадр потрапив епізод з її подорожі по Гаваях, який був знятий на вершині гори Халеакала Мауї. Насправді вона їхала дорогою, але перебувала на певній висоті, через що здається, ніби її авто летить.
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