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Чоловік купив фургон, який став оптичною ілюзією: ніхто не може вгадати його колір

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Чоловік купив фургон, який став оптичною ілюзією: ніхто не може вгадати його колір - фото 1

Австралієць Спенсер Портер з Мельбурна купив фургон 70-х років, щоб відремонтувати його і відправитися разом з родиною в подорож. Однак чоловік помітив дивну оптичну ілюзію – він так і не зміг визначитися з кольором трейлера.

Спенсер Портер навіть й не думав, що його покупка стане предметом масових суперечок. Все почалося з того, що чоловік заявив, що цей біло-блакитний фургон дуже гарний. На що його дружина в подиві відповіла, що він біло-рожевий. Спантеличене подружжя вирішило з'ясувати істину і запитали думку родичів. І ті озвучили третій варіант.

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Тоді Портер, який завів акаунт у TikTok, щоб розповідати про ремонт, поцікавився у користувачів, що бачать вони. І навіть пообіцяв 1000 доларів тому, хто дасть правильну відповідь.

До варіантів додалися ще фіолетовий, сірий і м'ятний кольори. В результаті Спенсеру довелося розшукати попереднього власника, щоб нарешті дізнатися правду: фургон біло-зелений. Йому не подобався початковий кремовий відтінок, і він перефарбував його, перетворивши таким чином будинок на колесах в ілюзію.

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