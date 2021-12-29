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Оптична ілюзія з 12 крапочками збила з пантелику юзерів з усього світу

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Оптична ілюзія - фото 1
Оптична ілюзія / twitter

Користувачів мережі заплутала оптична ілюзія з 12 точками на лініях, що перетинаються. Ця головоломка стала вірусною, то спробуйте й ви її розв'язати.

Зображення у Twitter одним із перших опублікував розробник відеоігор Вілл Керслейк. З того часу картинка періодично спливає в інтернеті, збиваючи з пантелику юзерів з усього світу.

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На малюнку зображені прямі та діагональні сірі лінії, що перетинаються на білому тлі. 12 чорних крапок "блимають" і зникають там, де зустрічаються лінії. Але одночасно усі крапочки побачити неможливо, хоч дехто стверджує, що їм це вдалося.

Експерт із зору з Університету Квінсленду (Австралія) Дерек Арнольд пожартував, що ця головоломка може налякати людей. Ілюзія виникає, тому що мозок додумує картинку та "вгадує", що є на зображенні, коли погляд фокусується на окремому фрагменті. У результаті він ігнорує маленькі чорні крапки, тому що ключовими на малюнку є лінії.

Арнольд додав, що вчені, які вивчають зорову систему, знають: сприйняття не завжди дорівнює реальності.

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