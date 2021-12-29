Оптична ілюзія з 12 крапочками збила з пантелику юзерів з усього світу

Користувачів мережі заплутала оптична ілюзія з 12 точками на лініях, що перетинаються. Ця головоломка стала вірусною, то спробуйте й ви її розв'язати.

Зображення у Twitter одним із перших опублікував розробник відеоігор Вілл Керслейк. З того часу картинка періодично спливає в інтернеті, збиваючи з пантелику юзерів з усього світу.

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На малюнку зображені прямі та діагональні сірі лінії, що перетинаються на білому тлі. 12 чорних крапок "блимають" і зникають там, де зустрічаються лінії. Але одночасно усі крапочки побачити неможливо, хоч дехто стверджує, що їм це вдалося.

There are twelve black dots at the intersections in this image. Your brain won’t let you see them all at once. pic.twitter.com/ig6P980LOT — (@wkerslake) September 11, 2016

Експерт із зору з Університету Квінсленду (Австралія) Дерек Арнольд пожартував, що ця головоломка може налякати людей. Ілюзія виникає, тому що мозок додумує картинку та "вгадує", що є на зображенні, коли погляд фокусується на окремому фрагменті. У результаті він ігнорує маленькі чорні крапки, тому що ключовими на малюнку є лінії.

Арнольд додав, що вчені, які вивчають зорову систему, знають: сприйняття не завжди дорівнює реальності.

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