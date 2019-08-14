На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Оприлюднена статистика викрадень автомобілів в Україні
-
- 22
За шість місяців 2019 року в Україні зареєстровано 1574 факти незаконного заволодіння автомобілями.
В Україні за 6 місяців цього року зменшилася кількість випадків незаконного заволодіння автомобілями в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
І ще: Представлений найпотужніший у світі серійний позашляховик
Органами Національної поліції за шість місяців 2019 зареєстровано 1574 таких факти незаконного заволодіння автомобілями, на 457 випадків менше ніж у 2018 році, коли було зареєстровано 2031. "Слід відзначити позитивну тенденцію в зниженні реєстрації фактів незаконних заволодінь автомобілями на території держави", – повідомили в Нацполіції.
Також зазначено, що розкрито було 552 злочинів цієї категорії.
Читайте також: З'явилося перше зображення нового універсала Audi RS6
-
09:29Емілі Ратажковскі зваблює Instagram голим селфі (18+)
-
08:55Рятувальники оголосили попередження для українців
-
08:31Кошик на Медового Спаса: що святять на Маковея
-
07:59Знайдено спосіб пограти в ігри від Windows на MacBook
-
07:32Оприлюднена статистика викрадень автомобілів в Україні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:15Погода в Україні 14 серпня: на заході відчутно похолодає
-
07:00Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
22:48Хибні твердження про секс, в які вірить більшість чоловіків
-
22:41Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
-
22:19Меблі зі звичайного шлакоблоку: дешеві ідеї
-
21:50Сирники з бананом: найсмачніший рецепт
-
21:3514 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:15Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:55Чому влітку легко набрати зайву вагу
-
20:22Названий найнебезпечніший гігієнічний засіб: він є у всіх
-
20:00ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня
-
19:55Фільми, в яких ви ніколи не вгадаєте кінцівку
-
19:41У мережі опублікували сингл, який не увійшов до саундтреку до Гаррі Поттера
-
19:23Бренд зробив незвичайні шорти для чоловіків: одягти ТАКЕ зважиться не кожен
-
19:13Уляна Супрун поділилася рецептами незвичайних страв з кавуна
-
19:00Гурт [О] – нова літера в українській музиці: усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019
-
18:53Три зачіски, які терпіти не можуть всі чоловіки
-
18:44Король Лев став найуспішнішою анімацією в історії
-
07:00Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
22:41Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
-
21:15Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті
-
20:00ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня
-
19:00Гурт [О] – нова літера в українській музиці: усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
-
14:25Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
-
10:26Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку
- 12 серпня
-
21:455 речей, які обов'язково потрібно зробити після сексу
-
19:00У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії
-
17:01KHAYAT – у фіналі Ukrainian Song Project: як звучить нове дихання української музики
-
16:03ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
-
14:39Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
-
12:15Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
-
10:26Нова популярна музика літа: плейлист свіжих хітів тижня
-
07:15Скільки років знадобиться на ремонт усіх доріг в Україні
- 11 серпня
-
21:27Якими є найпоширеніші сексуальні фантазії в чоловіків і жінок
-
17:25Дівчина тижня: розкута пишногруда австралійська модель Джорджина Джентл (18+)
-
13:04Як заготовити фруктове пюре: швидко і без зусиль
-
10:22Найбагатші сім'ї світу: хто вони
-
08:12Календар сезонних продуктів: які овочі та фрукти потрібно їсти у серпні
- 10 серпня
-
21:25Труси до вух: Оля Полякова спантеличила користувачів мережі провокативними фото
-
18:56Руйнуємо міфи: 10 популярних вигадок про літаки
-
16:30Артем Кай – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: знайомство зі співаком нового покоління