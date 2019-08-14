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Оприлюднена статистика викрадень автомобілів в Україні

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Оприлюднена статистика викрадень автомобілів в Україні - фото 1

За шість місяців 2019 року в Україні зареєстровано 1574 факти незаконного заволодіння автомобілями.

В Україні за 6 місяців цього року зменшилася кількість випадків незаконного заволодіння автомобілями в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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Органами Національної поліції за шість місяців 2019 зареєстровано 1574 таких факти незаконного заволодіння автомобілями, на 457 випадків менше ніж у 2018 році, коли було зареєстровано 2031. "Слід відзначити позитивну тенденцію в зниженні реєстрації фактів незаконних заволодінь автомобілями на території держави", – повідомили в Нацполіції.

Також зазначено, що розкрито було 552 злочинів цієї категорії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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