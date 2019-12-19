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OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу

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OPPO Reno3 і Reno3 Pro покажуть 26 грудня - фото 1
OPPO Reno3 і Reno3 Pro покажуть 26 грудня

Анонс смартфонів OPPO Reno3 і Reno3 Pro відбудеться тільки наступного тижня, але в мережі вже з'явилися перші якісні знімки нових гаджетів. Інсайдерська фотосесія дозволяє оцінити дизайн майбутніх новинок, і дізнатися більше про модулі їх основних камер.

Опублікована серія знімків підтверджує, що зовнішній вигляд OPPO Reno3 відповідає рендерам, які раніше з'явилися у базі регулятора TENAA.

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Смартфон має краплеподібний виріз для фронталки та камеру з чотирма сенсорами на тильній панелі. Корпус отримав синє градієнтне забарвлення. Судячи з фотографії екрану, апарат з модельним номером PDCM00 отримав 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ флеш-накопичувача й ОС Android 10 з оболонкою ColorOS.

OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375001
OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375002

З'явилися в соціальній мережі Weibo і знімки OPPO Reno3 Pro. Замість "краплі" для селфі-модуля гаджет отримав отвір у дисплеї. На задній кришці пристрою розташований модуль основної камери, дизайн якого відрізняється від базової моделі. За фото можна також скласти певне уявлення про інтерфейс фірмової прошивки.

OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375003

OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375004

OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375005

OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375006

OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375007

OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375009

OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375008

OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375010

OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу - фото 375011

Уже відомо, що OPPO Reno3 побудована на базі мобільної платформи MediaTek Dimensity 1000L 5G, а модель Pro – на Snapdragon 765G. Обидва смартфони отримали головний 64-мегапіксельний сенсор камери.

Прем'єра новинок очікується вже 26 грудня.

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Джерело: NDTV
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