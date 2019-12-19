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OPPO Reno3 і Reno3 Pro показали на реальних фотографіях до анонсу
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Анонс смартфонів OPPO Reno3 і Reno3 Pro відбудеться тільки наступного тижня, але в мережі вже з'явилися перші якісні знімки нових гаджетів. Інсайдерська фотосесія дозволяє оцінити дизайн майбутніх новинок, і дізнатися більше про модулі їх основних камер.
Опублікована серія знімків підтверджує, що зовнішній вигляд OPPO Reno3 відповідає рендерам, які раніше з'явилися у базі регулятора TENAA.
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Смартфон має краплеподібний виріз для фронталки та камеру з чотирма сенсорами на тильній панелі. Корпус отримав синє градієнтне забарвлення. Судячи з фотографії екрану, апарат з модельним номером PDCM00 отримав 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ флеш-накопичувача й ОС Android 10 з оболонкою ColorOS.
З'явилися в соціальній мережі Weibo і знімки OPPO Reno3 Pro. Замість "краплі" для селфі-модуля гаджет отримав отвір у дисплеї. На задній кришці пристрою розташований модуль основної камери, дизайн якого відрізняється від базової моделі. За фото можна також скласти певне уявлення про інтерфейс фірмової прошивки.
Уже відомо, що OPPO Reno3 побудована на базі мобільної платформи MediaTek Dimensity 1000L 5G, а модель Pro – на Snapdragon 765G. Обидва смартфони отримали головний 64-мегапіксельний сенсор камери.
Прем'єра новинок очікується вже 26 грудня.
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