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OPPO Reno випробували на міцність: висувна камера не постраждала
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Популярний техноблогер Зак Нільсен з нашого улюбленого YouTube-каналу JerryRigEverything цього разу перевірив на міцність новенький смартфон OPPO Reno. Нагадаємо, що гаджет отримав висувний модуль камери та практично безрамковий дисплей.
Однією з головних особливостей OPPO Reno визнана висувна селфі-камера, яка візуально нагадує плавник. Блогер перевірив, як спрацьовує система захисту модуля при падінні пристрою: на автоматичне закриттю камери йде близько 0,8 секунди, чого достатньо для захисту при падінні з висоти понад 1,5 метра. Сам механізм виглядає дуже надійно. Спалах прикритий звичайним прозорим пластиком, а ось модуль передньої камери – склом.
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Першим "під ніж" потрапив дисплей пристрою. Дисплей, покритий захисним склом Gorilla Glass 6-го покоління, почав дряпатися на позначці у 6 одиниць, що відповідає показнику більшості сучасних смартфонів. Глибокі подряпини з'являються при впливі керна з твердістю 7.
Корпус OPPO Reno виготовлений з алюмінію. Смартфон дряпається при впливі леза канцелярського ножа. Основні камери закриті склом. Мініатюрне дзеркальце камери на тильній стороні, за запевненням виробника, виготовлене з кераміки, але при цьому дряпається при впливі керна твердістю у 8 одиниць. Вбудований у дисплей сканер відбитків пальців проявив себе відмінно навіть після того, як блогер подряпав активну область сенсора.
При спробі зігнути смартфон великими пальцями, блогер зазначив, що OPPO Reno не отримує серйозних ушкоджень. Скло залишається цілим, а єдиний наслідок від такого стрес-тесту – трохи відклеїлася по периметру задня панель.
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