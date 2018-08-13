OPPO R17: смартфон зі сканером відбитків в екрані та мініатюрною "бровою"

OPPO R17 буде коштувати близько 500 доларів / gizmochina

Компанія OPPO офіційно представила смартфон R17. Новинку оснастили 6,4-дюймовим безрамковим дисплеєм з невеликим вирізом для фронтальної камери.

За заявою виробника, екран пристрою займає 91,5% передньої панелі. При цьому сканер відбитків пальців вдалося вбудувати під скло.

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OPPO не розголошує модель чипсета в смартфоні. Відомо тільки, що всередині R17 працює 10-нанометровий процесор. Імовірно, мова йде про що нещодавно анонсований Snapdragon 670.

OPPO R17 отримав мініатюрний виріз над екраном / gizmochina

"На борту" OPPO R17 – 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ сховища, 25-мегапіксельна основна камера зі штучним інтелектом і додатковий фотомодуль.

Місткість акумулятора апарата становить 3 500 мАг, підтримується швидка зарядка. Працює пристрій на базі Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою ColorOS 5.2.

OPPO R17 отримав сканер відбитків пальців в екрані / gizmochina

Дата виходу OPPO R17 в продаж не повідомляється. З чуток, пристрій покажуть 23 серпня. Коштуватиме він близько $ 435. На вибір будуть доступні синій і фіолетовий кольори корпусу з ефектом градієнту.

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