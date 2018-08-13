Експерти назвали смартфони, які можуть стежити за вами

Смартфони, які можуть стежити / yugopolis

Експерти виявили проломи в безпеці і прошивці як мінімум у 25-ти бюджетних моделей смартфонів на Android.

Фахівці з безпеки з Kryptowire знайшли 47 вразливих місць в прошивках і додатках смартфонів, що працюють на Android.

Це цікаво: Ось чому планшет у 2018 році – найбільш непотрібний гаджет

Такі недоліки виявили мінімум у 25-ти моделях. До списку компаній, що випускають небезпечні смартфони, увійшли Vivo, SKY, Plum, Orbic, Oppo, MXQ, Leagoo, Doogee і Coolpad.

Хакери можуть скористатися вразливістю вашого смартфону

Фахівці відзначають такі ж вразливості у смартфонах популярних брендів: LG G6, Sony Xperia L1, Nokia 6 і ASUS ZenFone 3 Max.

Деякими з проломів в ОС можуть скористатися зловмисники, щоб отримати доступ до даних на пристрої, фото і відео камери, списку контактів і деяких функцій гаджета.

Читайте також: У Apple хочуть, щоб iPhone замінили паспорти