Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Експерти назвали смартфони, які можуть стежити за вами

  • 136
Смартфони, які можуть стежити - фото 1
Смартфони, які можуть стежити / yugopolis

Експерти виявили проломи в безпеці і прошивці як мінімум у 25-ти бюджетних моделей смартфонів на Android.

Фахівці з безпеки з Kryptowire знайшли 47 вразливих місць в прошивках і додатках смартфонів, що працюють на Android.

Це цікаво: Ось чому планшет у 2018 році – найбільш непотрібний гаджет

Такі недоліки виявили мінімум у 25-ти моделях. До списку компаній, що випускають небезпечні смартфони, увійшли Vivo, SKY, Plum, Orbic, Oppo, MXQ, Leagoo, Doogee і Coolpad.

Хакери можуть скористатися вразливістю вашого смартфону - фото 269649
Хакери можуть скористатися вразливістю вашого смартфону

Фахівці відзначають такі ж вразливості у смартфонах популярних брендів: LG G6, Sony Xperia L1, Nokia 6 і ASUS ZenFone 3 Max.

Деякими з проломів в ОС можуть скористатися зловмисники, щоб отримати доступ до даних на пристрої, фото і відео камери, списку контактів і деяких функцій гаджета.

Читайте також: У Apple хочуть, щоб iPhone замінили паспорти

Джерело: bleepingcomputer
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1760
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 729
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 255
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології