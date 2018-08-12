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Oppo Find X Lamborghini Edition: першу партію розкупили за лічені секунди

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Oppo Find X Lamborghini Edition дорожчий, ніж iPhone X - фото 1
Oppo Find X Lamborghini Edition дорожчий, ніж iPhone X / Firstpost

У представленого нещодавно смартфона Oppo Find X є люксова версія Lamborghini Edition, що відрізняється дизайном, 512 ГБ флеш-пам'яті і, що більш важливо, підтримкою швидкої зарядки Super VOOC.

Власне, це смартфон з найшвидшою технологією зарядки в світі – він заряджається всього за 35 хвилин (місткість акумулятора становить 3400 мАг). Зараз стало відомо, що першу партію цих смартфонів, попри суттєвий цінник у $ 1500, розкупили всього за 4 секунди.

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На жаль, обсяг партії, як зазвичай у таких випадках, не повідомляється. Швидше за все, він не налічує сотень тисяч, як у випадку багатьох апаратів компанії Xiaomi, яка популяризувала практику продажу пристроїв обмеженими партіями, проте, попит на новинку явно є.

Люксова версія Oppo Find X була розкуплена за 4 секунди - фото 269562
Люксова версія Oppo Find X була розкуплена за 4 секунди / AutoEvolution

Відзначимо, що перші покупці Oppo Find X Lamborghini Edition отримали в подарунок бездротові навушники Oppo O-Free, які виконані в тому ж дизайні, що смартфон, і самі по собі коштують близько $ 100.

Залишається додати, що Oppo Find X Lamborghini Edition буде продаватися і в Європі, але ціна буде ще вищою – $ 1700.

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Джерело: gsmarena
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