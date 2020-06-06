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OPPO представила Reno4 Pro: надшвидка зарядка, 90 Гц і стереозвук

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OPPO Reno4 Pro потішить топовим екраном і підтримкою 5G - фото 1
OPPO Reno4 Pro потішить топовим екраном і підтримкою 5G

Компанія OPPO представила четверте покоління смартфонів молодіжної лінійки Reno. Нові Reno4 і Reno4 Pro отримали оновлений дизайн, AMOLED-дисплеї підвищеної плавності, процесори Snapdragon, можливість безконтактної оплати, а також підтримку мереж п'ятого покоління.

OPPO Reno4 Pro отримав вигнутий з боків 6,55-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Цікаво, що у Pro-версії є отвір в екрані під одну фронтальну камеру, а у базовій моделі – під дві, тоді як зазвичай все з точністю до навпаки.

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У ролі апаратної платформи використовується восьмиядерний процесор Snapdragon 765G з підтримкою мереж п'ятого покоління. Об'єм оперативної пам'яті досягає 12 ГБ. За автономність відповідає пара акумуляторів загальною місткістю 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт.

OPPO представила Reno4 Pro: надшвидка зарядка, 90 Гц і стереозвук - фото 408463

Виробник зробив ставку на камеру, встановивши у Reno4 Pro три модулі з роздільною здатністю 48 Мп для звичайних фото, 12 Мп для надширококутним (120 °) і 13 Мп з 5-кратним гібридним і 20-кратним цифровим зумом. Додатково смартфон оснащується лазерним автофокусом. OPPO заявляє про високу якість зйомки відео, в тому числі і в умовах недостатнього освітлення. Для цього передбачена підтримка технології стабілізації зображення Super Image Stabilizer Pro і Live HDR для поліпшення передачі кольору і підвищення деталізації.

OPPO представила Reno4 Pro: надшвидка зарядка, 90 Гц і стереозвук - фото 408462

Технічні характеристики OPPO Reno4 Pro:

  • Дисплей: AMOLED, 6,55", 2400х1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass 5
  • Процесор: Snapdragon 765G, графіка Adreno 620
  • Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ, LPDDR4x
  • Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ, UFS 2.1
  • Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.7, OIS) + 12 Мп (Sony IMX708, f / 2.2, кут огляду 120 °) + 13 Мп (5-кратний гібридний зум, f / 2.4), лазерний автофокус
  • Фронтальна камера: 32 Мп
  • Акумулятор: 4000 мАг (2 х 2000 мАг), швидка зарядка потужністю 65 Вт
  • Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
  • Зв'язок: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C
  • Звук: стерео
  • ОС: Android 10 + ColorOS 7.2
  • Габарити: 159,6 х 72,5 х 7,6 мм
  • Вага: 172 грами

Звичайний OPPO Reno4 отримав плоский екран з меншою діагоналлю, але з такими ж характеристиками. Моделі дуже схожі одна на одну, відрізняючись в основному камерами, які у випадку з Reno4 трохи простіші. Так, основний модуль позбавлений оптичної стабілізації, роздільна здатність ультраширококутної камери зменшена до 8 Мп, а замість телевика встановлений монохромний сенсор.

OPPO представила Reno4 Pro: надшвидка зарядка, 90 Гц і стереозвук - фото 408464

Технічні характеристики OPPO Reno4:

  • Дисплей: AMOLED, 6,43", 2400х1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass
  • Процесор: Snapdragon 765G, графіка Adreno 620
  • Оперативна пам'ять: 8 ГБ, LPDDR4x
  • Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ, UFS 2.1
  • Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.7) + 8 Мп (f / 2.2, кут огляду 119 °) + 2 Мп (f / 2.4), лазерний автофокус
  • Фронтальна камера: 32 Мп + 2 Мп (датчик глибини)
  • Акумулятор: 4020 мАг (2 х 2010 мАг), швидка зарядка потужністю 65 Вт
  • Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
  • Зв'язок: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C
  • ОС: Android 10 + ColorOS 7.2
  • Габарити: 159,3 х 74 х 7,8 мм
  • Вага: 183 грами

OPPO Reno4 буде коштувати $ 423 за версію 8 + 128 ГБ і $ 466 - за 8 + 256 ГБ. OPPO Reno4 Pro в варіантах 8 + 128 ГБ і 12 + 256 ГБ оцінили в $ 536 і $ 607 відповідно. У продаж смартфони надійдуть 12 червня.

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Джерело: Fonearena
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