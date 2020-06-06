На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
OPPO представила Reno4 Pro: надшвидка зарядка, 90 Гц і стереозвук
-
- 42
Компанія OPPO представила четверте покоління смартфонів молодіжної лінійки Reno. Нові Reno4 і Reno4 Pro отримали оновлений дизайн, AMOLED-дисплеї підвищеної плавності, процесори Snapdragon, можливість безконтактної оплати, а також підтримку мереж п'ятого покоління.
OPPO Reno4 Pro отримав вигнутий з боків 6,55-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 90 Гц. Цікаво, що у Pro-версії є отвір в екрані під одну фронтальну камеру, а у базовій моделі – під дві, тоді як зазвичай все з точністю до навпаки.
Це цікаво: Потрапив у десятку: камеру OnePlus 8 Pro протестували в лабораторії DxOMark
У ролі апаратної платформи використовується восьмиядерний процесор Snapdragon 765G з підтримкою мереж п'ятого покоління. Об'єм оперативної пам'яті досягає 12 ГБ. За автономність відповідає пара акумуляторів загальною місткістю 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт.
Виробник зробив ставку на камеру, встановивши у Reno4 Pro три модулі з роздільною здатністю 48 Мп для звичайних фото, 12 Мп для надширококутним (120 °) і 13 Мп з 5-кратним гібридним і 20-кратним цифровим зумом. Додатково смартфон оснащується лазерним автофокусом. OPPO заявляє про високу якість зйомки відео, в тому числі і в умовах недостатнього освітлення. Для цього передбачена підтримка технології стабілізації зображення Super Image Stabilizer Pro і Live HDR для поліпшення передачі кольору і підвищення деталізації.
Технічні характеристики OPPO Reno4 Pro:
- Дисплей: AMOLED, 6,55", 2400х1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass 5
- Процесор: Snapdragon 765G, графіка Adreno 620
- Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ, LPDDR4x
- Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ, UFS 2.1
- Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.7, OIS) + 12 Мп (Sony IMX708, f / 2.2, кут огляду 120 °) + 13 Мп (5-кратний гібридний зум, f / 2.4), лазерний автофокус
- Фронтальна камера: 32 Мп
- Акумулятор: 4000 мАг (2 х 2000 мАг), швидка зарядка потужністю 65 Вт
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
- Зв'язок: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C
- Звук: стерео
- ОС: Android 10 + ColorOS 7.2
- Габарити: 159,6 х 72,5 х 7,6 мм
- Вага: 172 грами
Звичайний OPPO Reno4 отримав плоский екран з меншою діагоналлю, але з такими ж характеристиками. Моделі дуже схожі одна на одну, відрізняючись в основному камерами, які у випадку з Reno4 трохи простіші. Так, основний модуль позбавлений оптичної стабілізації, роздільна здатність ультраширококутної камери зменшена до 8 Мп, а замість телевика встановлений монохромний сенсор.
Технічні характеристики OPPO Reno4:
- Дисплей: AMOLED, 6,43", 2400х1080, 90 Гц, скло Gorilla Glass
- Процесор: Snapdragon 765G, графіка Adreno 620
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ, LPDDR4x
- Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ, UFS 2.1
- Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.7) + 8 Мп (f / 2.2, кут огляду 119 °) + 2 Мп (f / 2.4), лазерний автофокус
- Фронтальна камера: 32 Мп + 2 Мп (датчик глибини)
- Акумулятор: 4020 мАг (2 х 2010 мАг), швидка зарядка потужністю 65 Вт
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
- Зв'язок: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C
- ОС: Android 10 + ColorOS 7.2
- Габарити: 159,3 х 74 х 7,8 мм
- Вага: 183 грами
OPPO Reno4 буде коштувати $ 423 за версію 8 + 128 ГБ і $ 466 - за 8 + 256 ГБ. OPPO Reno4 Pro в варіантах 8 + 128 ГБ і 12 + 256 ГБ оцінили в $ 536 і $ 607 відповідно. У продаж смартфони надійдуть 12 червня.
Читайте також: 108 Мп і 50-кратний зум: які камери отримає Samsung Galaxy Note20+
-
19:22Xiaomi Mi Band 5 з NFC працюватиме з картками Mastercard
-
18:50МастерШеф Професіонали 2 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:41Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
18:00Гороскоп на 7 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:42Чи залежить тривалість життя від дієт: цікаве дослідження
-
17:14Відомий китайський геймер у 23 роки іде на пенсію: причина вас шокує
-
16:47Сомельє бідкаються: У Франції з вина робитимуть антисептики
-
16:16Кому не варто їсти полуницю
-
15:53OPPO представила Reno4 Pro: надшвидка зарядка, 90 Гц і стереозвук
-
15:19Ці ознаки сигналізують про проблеми з печінкою
-
14:46Хто швидший: ентузіасти влаштували гонку між Lamborghini Urus і Audi RS6
-
14:17Холостяк Макс Михайлюк емоційно звернувся до фанаток
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:00Дерев'яне весілля: привітання з 5 річницею одруження і найкращі подарунки парі
-
13:46Настя Каменських розкрила головний секрет свого схуднення
-
13:13Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу
-
12:42Знайдено найдавніший храм майя: як він виглядає
-
12:15Роналду спіймали на використанні регбійного взуття
-
11:44У центрі Венеції через паводок затопило вулиці та площі
-
11:15Папараці зняли кохану Джареда Лето
-
11:00Картинки з Святою Трійцею 2020: гарні відкритки і листівки на Зелені свята
-
10:43Привітання з Днем журналіста 2020: картинки, вірші та смс українською
-
10:17У NASA розповіли, чим займався екіпаж Crew Dragon в перший тиждень на МКС
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
16:16Кому не варто їсти полуницю
-
13:13Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу
-
10:43Привітання з Днем журналіста 2020: картинки, вірші та смс українською
-
08:55Дівчата повторили культові знімки моделей в купальниках: 10 спекотних прикладів (18+)
- 05 червня
-
21:3210 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно
-
18:00Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
-
16:13Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
-
13:0045 українських слів, які характеризують погоду
-
11:00Як перемагати у світі фейків – 5 книг, які зорієнтують
-
09:25Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня
-
07:15Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі
- 04 червня
-
21:26Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?
-
18:3013 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані
-
16:21Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
14:15Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця
-
12:00Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня
-
07:13Погода в Україні 4 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 03 червня
-
21:50Чого не вистачає чоловікам і жінкам у сексі: цікаве дослідження
-
19:00Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
-
17:00Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього
-
14:07Уряд оголосив нові пом'якшення карантину в Україні з 5 червня: що дозволять
-
13:20Візові центри в Україні відновили роботу 3 червня: нові правила
-
11:504G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар