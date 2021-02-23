OPPO показала власну технологію зарядки по повітрю: відео

У рамках виставки MWC 2021 Шанхаї компанія OPPO представила нову технологію зарядки. Мова йде про по-справжньому бездротову зарядку, яка не потребує фізичного контакту смартфона і поверхні, під якою розташований індукційний елемент.

Демонструючи технологію OPPO Wireless Air Charging, виробник зробив акцент на тому, що смартфон можна просто утримувати у руках і повноцінно використовувати, і в цей момент відбуватиметься його зарядка. Демонстрація проходила на прикладі концептуального розтягуваного смартфона OPPO X 2021, представленого у середині листопада минулого року.

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Повідомляється, що Wireless Air Charging дозволяє заряджати сумісні пристрої по повітрю на потужності до 7,5 Вт. Інші технічні характеристики та подробиці, такі як максимальна відстань для дії технології, поки не розголошуються. Також невідомі й терміни появи цієї технології у комерційних пристроях.

Крім того, у рамках конференції MWC 2021 OPPO анонсувала програму The Flash Initiative, яка спрямована на поширення власної технології швидкої зарядки VOOC для автомобілів, а також установки її в громадських місцях. Виробник вже уклав партнерські договори з такими компаніями, як Anker, FAW-Volkswagen, NXP Semiconductors. Відзначається, що сьогодні технологія OPPO VOOC реалізована в понад 30 моделях смартфонів, а у світі її користувачами стали вже понад 175 мільйонів людей.

Відзначимо, що недавно схожі технології зарядки по повітрю показали Xiaomi й Motorola.

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