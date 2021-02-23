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Флагманський Redmi K40 показали на відео: як виглядатиме новий смартфон бренду

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Redmi K40 покажуть 25 лютого - фото 1
Redmi K40 покажуть 25 лютого

Не чекаючи на офіційний захід, бренд Redmi опублікував рекламний ролик. Він демонструє незвичайний дизайн свого нового смартфона K40. Фішкою гаджета стало оригінальне забарвлення корпусу з імітацією візерунка дамаської сталі.

Судячи з показаного у мережі відеоряду, задня панель Redmi K40 отримає незвичайне текстуроване покриття.

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Очікується, що таким дизайном корпусу зможе похизуватися тільки Pro-версія пристрою, якій також приписують процесор Snapdragon 888 і OLED-дисплей Samsung з частотою оновлення до 120 Гц.

Крім того, виробник поділився інформацією щодо характеристик макрооб'єктиву основної камери смартфона. Сенсор для макрозйомки матиме діафрагму f / 2.8 з фокусною відстанню, еквівалентною 100 мм. Раніше повідомлялося, що компанія обіцяла зробити в екрані Redmi K40 найменший виріз під селфі-модуль, діаметром всього 2,8 мм.

Презентація нових смартфонів та інших пристроїв Redmi відбудеться 25 лютого. Тоді ж в Україні відбудеться офіційна прем'єра Mi11 та інших гаджетів, які будуть доступними на нашому ринку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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