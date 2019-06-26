OPPO показала перший у світі смартфон з камерою під екраном

На найбільшій в Азії виставці мобільних технологій MWC Shanghai 2019 компанія OPPO представила перший у світі смартфон з камерою під екраном. Розповідаємо вам про новинку, яка має всі шанси задати тренд на друге півріччя 2019 року!

На стенді OPPO був виставлений тільки один зразок смартфона з "невидимою" камерою і його нікому не давали в руки. Через це навколо пристрою утворився справжній натовп.

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Апарат ще не готовий до комерційного випуску, тому виробник помістив його під "тимчасовий" корпус. Практично всю лицьову панель займає величезний дисплей з мінімальними рамками з усіх боків. До слова, екран має загнуті краї, як і у представленого раніше OnePlus 7 Pro.

Черга до смартфона вражає

Під певним кутом на екрані під розмовною динаміком можна розглянути невеликий практично прозорий "чубчик" – саме під ним ховається об'єктив селфі-модуля. При запуску програми камери у верхній частині дисплея з'являється широка чорна смуга.

При створенні дисплея OPPO використовувала спеціальний прозорий матеріал власної розробки, який дозволяє світлу потрапляти на камеру. Крім того, для такої фронталки використовується більший сенсор з ширшою, ніж в інших смартфонах, діафрагмою. У компанії визнають, що таке розташування камери знижує якість фотографій. Частково ця проблема була вирішена за допомогою нових алгоритмів HDR, функцій для усунення помутніння, відблисків і спотворень картинки.

Представники OPPO розповіли, що ця технологія з'явиться в комерційних пристроях тільки у наступному році. Можливо, на той час виробнику вдасться побороти деякі її недоліки.

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