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OPPO показала перший у світі смартфон з камерою під екраном

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Новинка OPPO отримає камеру під екраном - фото 1
Новинка OPPO отримає камеру під екраном

На найбільшій в Азії виставці мобільних технологій MWC Shanghai 2019 компанія OPPO представила перший у світі смартфон з камерою під екраном. Розповідаємо вам про новинку, яка має всі шанси задати тренд на друге півріччя 2019 року!

На стенді OPPO був виставлений тільки один зразок смартфона з "невидимою" камерою і його нікому не давали в руки. Через це навколо пристрою утворився справжній натовп.

І ще: OPPO представила альтернативу стільникових мереж

Апарат ще не готовий до комерційного випуску, тому виробник помістив його під "тимчасовий" корпус. Практично всю лицьову панель займає величезний дисплей з мінімальними рамками з усіх боків. До слова, екран має загнуті краї, як і у представленого раніше OnePlus 7 Pro.

Черга до смартфона вражає - фото 336635
Черга до смартфона вражає

Під певним кутом на екрані під розмовною динаміком можна розглянути невеликий практично прозорий "чубчик" – саме під ним ховається об'єктив селфі-модуля. При запуску програми камери у верхній частині дисплея з'являється широка чорна смуга.

OPPO показала перший у світі смартфон з камерою під екраном - фото 336638
OPPO показала перший у світі смартфон з камерою під екраном - фото 336637

При створенні дисплея OPPO використовувала спеціальний прозорий матеріал власної розробки, який дозволяє світлу потрапляти на камеру. Крім того, для такої фронталки використовується більший сенсор з ширшою, ніж в інших смартфонах, діафрагмою. У компанії визнають, що таке розташування камери знижує якість фотографій. Частково ця проблема була вирішена за допомогою нових алгоритмів HDR, функцій для усунення помутніння, відблисків і спотворень картинки.

Представники OPPO розповіли, що ця технологія з'явиться в комерційних пристроях тільки у наступному році. Можливо, на той час виробнику вдасться побороти деякі її недоліки.

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Джерело: 4PDA
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